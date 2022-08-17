Cumhurbaşkanı Açıkladı! Emekli Maaşı En Düşük 6000 TL Olacak mı?

Emekli maaşı alan kişilere Temmuz ayında zam yapıldı ve en düşük emekli maaşı 3500 TL oldu. Emekliye yapılan zam ile birlikte asgari ücretlilerde ilk defa Temmuz ayında ara zam aldı ve bu zam ile birlikte rahat bir nefes aldı. Emekli maaşı alan kişiler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir Televizyon programında emeklilere bu sene yapılan zamlar haricinde Ocak ayında daha önce hiç yapılmayacak kadar büyük bir zam yapılacağını ve bunun çalışmalarının devam edeceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli olan kişilerin de alım gücünü arttırmak için yeni zamlar için görüşmeye açık olduğunu da belirtti.

Yapılan bu açıklamalar sonrasında emekli olan kişilerin merak ettiği konulardan birisi de emekli maaş zammı ne kadar olacaktır. Emekli maaş zammı alacak kişilerin bilindiği gibi son 6 aylık enflasyon oranlarına göre işlem yapılmaktadır. Eğer emekliler için önümüzdeki 6 aylık enflasyon iyi olmazsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi toplantı yapacak ve emeklinin mağdur olmaması için güncellemeler yapılacak.

Yapılan duyurulara göre yapılacak bu güncellemeden hem emekliler hem de asgari ücretle çalışan kişiler mutlu ve mesut ayrılacaktır. Emekli maaşlarının en düşük 5000 TL ile 6500 TL arasında olacağı söylenmektedir. Emekli maaş hesaplamaları ay sonunda tekrar yapılacak ve sizlere tahmini rakamları söyleyeceğiz.