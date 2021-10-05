Cumhur Başkanı Erdoğan’dan Müjde! Kamu Bankaları Üstünden Borç Kapatma Kredisi Fırsatı Başladı

Cumhur Başkanı Erdoğan tarafından müjde verildi. Kamu bankaları üzerinden borçların kapatılabilmesi için özel krediler verilmekte. Söz konusu kredilerden şartları karşılayan herkes hemen yararlanabilecek.

Son dakika haberine göre Cumhur Başkanı Erdoğan, kamu bankalarına çağrıda bulundu. Kredilerin kapatılabilmesi için vatandaşlara kredi dağıtımı yapılmasından söz etti. Gereğinin yapılacağının garantisini vererek kamu bankalarına talimatlar gönderildi.

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi bankalar başta gelen kamu bankalarından. Söz konusu kampanya bu üç banka içerisinde yapılacaktır. Şartları karşılayan vatandaşlar borçlarını kapatabilmek için 50 Bin TL’ye kadar çıkan kredilerden yararlanabilecek. 50 Bin TL’ye kadar çıkan kredide 36 Ay vaade imkânı sunulurken 50 Bin TL üzerinde yapılacak olan kredilere 24 Ay vade sunulmakta.

Ziraat bankası, Vakıfbank, Halkbank diğer bankalara karşın olan ihtiyaç kredilerinizi tek bir kalemde kapatacak. Yüksek vade düşük faiz oranları ile birlikte borçlarınızı tek bir yere toplayacak.

Borç Kapatma Kredisi Şartları Nelerdir? Borç Kapatma Kredisinden Kimler Yararlanabilir?

Kamu bankaları üzerinden verilecek olan krediden neredeyse tüm vatandaşlar yararlanabilecek. Söz konusu krediden yararlanabilmek için kamu bankalarının özel şartlarını karşılıyor olmak gerekiyor.

Kredi uygunluk durumuna göre verilecek olan krediler, kara listede adı geçenlere verilmeyecektir. Bunun yanı sıra kredi notu da göz önünde bulundurulacak ve kredi verimi gerçekleştirilecektir. Borç kapatma kredisinden yararlanmak isteyen kişilerin emekli olması durumunda maaşlarını kamu bankalarına taşımalar istenmektedir.

Hali hazırda çalışan kişilerin ortalama olarak asgari ücret değerinde kazanç sağlıyor olması ve 12 ay ödenmiş sigortaları olması gerekmekte. Söz konusu şartları karşılayan kişiler kamu bankalarına giderek anında kredi başvurusunda bulunabilmektedir.

Borç Kapatma Kredisine Nasıl Başvurulur? Borç Kapatma Kredisine Başvurma

Cumhur Başkanı onayından sonra krediler dağıtılmaya başlanacak. Peki, Borç kapatma kredisine nasıl başvurulur? Söz konusu krediden borçları olan kişiler yararlanabilmekte.

Bu nedenle diğer bankalara olan borçlarınızı tek tek çıktı alarak kamu bankalarından birine başvuru yapmak için gitmeniz gerekmekte. Söz konusu borçlarınızı kanıtlamanız durumunda bir sonraki aşama olan uygunluk kontrol durumuna geçiş yapılmakta.

Banka tarafından istenilen şartları yerine getiriyorsanız söz konusu krediden anında yararlanabiliyorsunuz. Kamu bankalarının sunduğu şartlar değişiklik gösterebilmekte. Bu nedenle şartları şubelerden ve online işlemlerden öğrenebilirsiniz.