SGK’dan Büyük Fırsat! Kiracılara 5000TL Para Desteği Sunulacak

Pandemi süreci ile birlikte pek çok kişi işsiz kaldı. Bunun yanı sıra kiralarını ödemek için kazanç sağlayamadılar. Kiracılara özel ödeme SGK üzerinden verilecek. Kiracılara özel pandemi desteği.

SGK üzerinden verilecek olan kiracılara destek ödeneği pandemi desteği adı altında verilecek. verilecek olan kiracılara para yardımı bankalar ile yapılan anlaşma sonrasında ödenmeye başlanacak. Peki, kiracılara özel 5000TL destek ne zaman verilecek?

Kiracıların zor zamanlarda kullanabilmesi için 5000TL’ye kadar çıkan nakit desteği bulunmakta. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden verilecek olan kira desteği 36 Ay vadeli şekilde sunulmakta. Kredi olarak verilecek olan destek, devletin belirlemiş olduğu faiz oranları ile değerlendirilecek.

Kiracılara 5000TL Oranında Nakit Desteği Nedir?

Pandemi döneminin de gelmesi ile birlikte kiraların ödenmesi konusunda bazı sorunlar çıkmakta. Devlet, söz konusu sorunların önüne geçebilmek için bazı adımlar atmaya başladı.

Bunların başında pandemi destek süreçleri de bulunuyor. 5000TL Nakit yardımı alabilecek olan kiracılar, 36 Ay vade ile kredilerin ödemesini gerçekleştirebilecekler. Devlet tarafından sağlanacak olan kira desteği, düşük faiz yüksek vade oranı ile karşımıza çıkmakta.

Müşterilerin bankalar üzerinden kira kredisine başvurmaları gerekmekte. Söz konusu başvurunun onaylanmasının arından paranızı ATM üzerinden anında alabiliyorsunuz. Başvuruları bankanızın internet bankacılığından yapabileceğiniz gibi şubeler üzerinden de yapabilirsiniz.

Söz konusu krediler henüz resmi gazete de onay almadı, onay sonrasında devletin verdiği sınırlar içerisinde kredi dağıtımları gerçekleştirilecektir.

Kiracıya 5000TL Destek Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Söz konusu krediden yararlanmak isteyen kiracıların Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank üzerinden başvuru yapması gerekmekte. Kredi başvurularını internet siteleri üzerinden yapabilecekleri gibi şubelerden de yapabilecekler.

Söz konusu kredi resmi gazetede yayınlanmasının ardından direkt olarak başvuru yapabilmek mümkün olacaktır. Kredi başvuru işlemlerinden sonra onay aşamasına geçilmekte. Onay aşamasını geçen ihtiyaç sahiplerine kredi onay durumu SMS ile gelecektir.

SMS ile onaylanan kredileri kullanabilmek için 7 günlük bir süreç başlatılmakta. Söz konusu süreç içinde kredinizi kullanmalısınız. Kredi kullanımını online işlemlerden, şubelerden ve ATM üzerinden gerçekleştirerek direkt olarak paranızı alabilirsiniz.