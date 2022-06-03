Ziraat bankası hesabı olanlar dikkat etsin! Bu sefer son kez resmi olarak uyarıldınız

Ziraat Bankası, yeni yapmış, duyuru ile birlikte başvuru yapacak olan ve ihtiyaç kredisi kullanacak olan kendi banka müşterilerine kolay bir şekilde düşük faizli kredi vermeye devam edeceğini açıkladı. Bu hafta içerisinde başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında 10000 TL'ye kadar 36 ay vadeli krediyi en düşük faizlerle kullandırılmaktadır. Gelir belgesiz olarak sadece bireysel müşteriler için başlatılan bu kampanyaya katılacak olan kişilerin emekli olması ve emekli maaşları Ziraat Bankası üzerinden alınması durumunda daha yüksek limitlerde krediler kullanılabilecek ve hatta diğer bankadaki olan borçlarımızı kapatmak için borç transferleri de yapabileceksiniz.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere banka şartlarına uygun olması ile birlikte kredi kampanyası başvurusu kolay birşekilde yapılmaktadır. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlemlerini internet bankacılığı üzerinden yapabiliyor veya bu bankada hesabı olan bireysel müşterilerden kredi kullanmak istiyorlarsa, Ziraat Bankası internet bankacılığını kullanabiliyor.

Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan vatandaşlar, şartları uygun olması durumunda, ayrıca, en yakın banka şubesine giderek tek kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz kredi kullanabiliyorlar. Daha önce hiçbir şekilde bu banka üzerinden kredi kullanmamış olan vatandaşlar, emekli olması durumunda maaş, taşıma işlemlerini gerçekleştirerek, Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir ve yüksek limitli 36 ay vadeli bireysel tüketici kredisi kullanabilir.

Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda ise banka bu kişilerin 6 aylık sigorta, geçmişinin olmasını ve düzenli olarak bilgilerinin resmi olarak bankaya sunmuş olmasını istemektedir. Ziraat Bankasının resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak da, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.