Çocuk Doğum Yardımı Ödemeleri Başladı. Çocuk Başına 600 TL’ye Kadar Nakit Yardımı Devletten

Ülkemizde özellikle pandeminin başladığı günden bugüne kadar devletin vatandaşlara sağladığı sosyal yardımlar sıklıkla gündeme gelmeye başladı. Vatandaşlar devletin vatandaşlarına sağladığı sosyal yardım seçeneklerini araştırmaya başladılar.

Çocuklu annelere verilen çocuk doğum ödemesi yardımı da devletin verdiği sosyal yardım ödemesi kalemlerinden birisi. 2015 yılından beri ödenmeye başlayan çocuk doğum ödemesi 2021 yılında doğan çocuklar için de ödenecek. Bu ödemeler çocuk başına 300-400-600 TL arasında değişiyor.

Anneler PTT şubelerinden çocuk yardımlarını alabilecekler. Dar gelirliye sağlanan çocuk doğum yardımı vatandaşın elini rahatlatacak. Sadece anneler bu yardımdan faydalanacaklar.

Çocuk Doğum Yardımı Nasıl Alınıyor?

Çocuk doğum yardımı 2015 yılından beri doğum yapan annelere veriliyor fakat nasıl başvuru yapılıyor? 2015 yılından önce doğan çocukları etkiliyor mu? Çocuk doğum yardımı ne zaman alınıyor? İşte tüm bu soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

2015 yılından sonraki doğum için anneler başvuru yapabilmekte. 2015 yılından önceki çocuklar için doğum yardımı yapılmasa da çocuk sayısına göre annelere farklı tutarlarda yardım ödemesi yapılıyor. Doğum yapılan çocuğun kimlik çıkarımı sırasında doğum yardımına aileler başvurabiliyorlar. Başvurulan çocuğa doğum yapıldıktan 1 ay sonra doğum ödemesi yardımı yapılıyor. Anneler çocuğun kimlik kartı ve kendi kimlik kartıyla beraber PTT gişelerine giderek doğum yardımından yararlanabilirler. Bu yardımı alacak annelerin çalışıp çalışmamasına bakılmıyor. Çalışan anneler de çalışmayan anneler de çocuk doğum ödemesinden yararlanabilmekteler. 2015 yılından önce doğan çocuklar ödemeye dahil olmasa da ilk çocuğu 2015’ten önce ikinci çocuğu 2015’ten sonra doğan anneler toplam 400 TL ödeme alıyorlar. 2015 yılından önce doğan çocuklar ödemenin tutarında değişiklik sağlıyorlar. 2015 yılından sonra doğan çocuklar için anneler ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü çocuk ve daha fazlası için 600 TL ödeme alabiliyorlar. Yani 2015 yılından sonra üç çocuk sahibi olan aileler toplamda 1300 TL ödeme alabiliyorlar.

Doğum Ödemesine Nasıl Başvuru Yapılıyor?

Doğum ödemesine çocuğun kimlik kartı çıkarılırken başvuru yapılıyor. Başvurulan çocuğun doğum yardımı 1 ay sonra PTT gişelerinden alınabiliyor. Başvuru yapmayan aileler Sosyal yardım vakıfları aracılığıyla başvuru yapabilirler.