Sudanlı El-Burhan, Ordunun 2023 Oylamasından Sonra Siyaseti Bırakacağını Söyledi

Sudan askeri şefi, ordunun 2023'te yapılması planlanan seçimlerden sonra siyaseti bırakacağını söyledi.

General Abdel Fattah al-Burhan, Cumartesi günü uluslararası haber ajanslarına verdiği birkaç röportajdan birinde güvence verdi.

General, Ekim ayı sonlarında askeri bir devralmaya öncülük ederek Sudan'ın sivil liderliğindeki demokrasiye geçişini alt üst etmişti, ancak 21 Kasım'da varılan bir anlaşma, Başbakan Abdalla Hamdok'u Temmuz 2023'teki seçimlere kadar teknokratik bir Kabine yönetmesi için görevlendirdi.

“Hükümet seçildiğinde ordunun, silahlı kuvvetlerin veya güvenlik güçlerinin hiçbirinin siyasete katılacağını düşünmüyorum. Reuters haber ajansına konuşan el-Burhan, üzerinde anlaştığımız şey bu ve doğal durum bu” dedi.

Uzun süredir iktidarda olan Ömer El Beşir'in devrilmesinin ardından sivil siyasi partilerle ortaklığı sona erdiren darbe, düzinelerce önemli yetkilinin gözaltına alınması ve protestoculara yönelik baskıların ardından uluslararası düzeyde kınandı.

Mahalle direniş komiteleri ve siyasi partiler, ordunun siyaseti derhal terk etmesi çağrısında bulundu ve Hamdok ile yapılan anlaşma da dahil olmak üzere her türlü uzlaşmayı reddetti. Sağlık görevlilerine göre gösteriler sırasında, çoğu güvenlik güçlerinin açtığı kurşun yaralarından olmak üzere en az 44 kişi öldü.

El-Burhan, güvenlik güçlerinin barışçıl olmayan protestoları yalnızca dağıttığını da sözlerine ekledi.

El Beşir, devrilmesinden bu yana yolsuzluk ve diğer suçlamalarla hapse atıldı. Diğer Sudanlı şüphelilerle birlikte, Darfur'daki savaş suçları iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından da aranıyor.

Darbede feshedilen sivil hükümet, El Beşir'in devrini onayladı, ancak ordu henüz kabul etmedi.

Al-Burhan, "Uluslararası Ceza Mahkemesi ile [şüphelilerin] yargı önüne veya mahkeme önüne çıkarılması konusunda mutabakatlarımız var" dedi. Mağdurların nasıl doğru davranacağı konusunda mahkemeyle diyalog halinde kaldık” dedi.

Darbenin ardından, birçok sivil bürokrat görevden alındı ​​veya transfer edildi ve Hamdok'un tersine çevirmeye çalıştığı kararlarda yerlerine Beşir dönemi gazileri getirildi.

Al-Burhan Cumartesi günü El Beşir'in eski iktidar partisinin geçişte hiçbir rolü olmayacağını söyledi. Ulusal Kongre Partisi'nin hiçbir şekilde geçişin bir parçası olmaması için birlikte çalışacağız” dedi.

Sudan derin bir ekonomik krizde, ancak darbeden sonra büyük bir kısmı askıya alınmadan önce uluslararası ekonomik destek akışı hissedilmeye başlandı.

Al-Burhan, sivil bir hükümet kurulduğunda desteğin geri gelmesini beklediğini belirterek, ülkenin sübvansiyonları eski haline getirerek veya para basmaya geri dönerek son iki yılda yürürlüğe giren reformları tersine çevirmeyeceğini belirtti.AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Afrika Birliği de dahil olmak üzere uluslararası toplum önümüzdeki günlerde neler olacağını izliyor" dedi.