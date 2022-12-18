Citroen herkesi mest etti! O model 35.000 TL ucuzladı! Citroen yeni fiyat listesi bomba gibi

Citroen yeni fiyat listesi bomba gibi... Citroen herkesi mest etti! O model 35.000 TL ucuzladı! Otomotiv sektörüne bakıldığı zaman sevindiren haber gelmeye devam ediyor. Şüphesiz onlardan biri olan Citroen markasından geldi. Citroen tarafından sevindirici en güzel gelişmelerden biri de ÖTV düzenlemesi olduğunu söylemek mümkün. Buna göre araç sahibi olmak isteyenler bundan sonra 35 bin lira indirimlerle diledikleri araçları kolayca satın alma şansına sahip olacak. Citroen C3 yeni fiyat listesine göz atarak kaliteli araç markasının güncel fiyatının ne kadar olduğunu da hızlı şekilde görmeye başlayabilirsiniz.

Citröen ÖTV Düzenleme Yapıldı!

Citröen de araç pazarında şüphesiz tercih edilen bir marka olmayı başarıyor. Kaliteli marka tarafından göz atıldığı zaman ÖTV düzenlemesinin yapıldığını söylemeliyiz. Böylelikle ÖTV indirimi ile fiyatı birden 35 bin TL daha eksiye düşerek satılmaya başlandı. Bunu duyan vatandaşlar bir an önce markaya sahip olmak amacıyla da araştırmalarını hız kesmeden sürdürmeye devam etti.

Haberin dilden dile yayılmaya başlaması ile birlikte güncel fiyatın ne kadar olduğu da merak edilenler arasında yer alıyor. Citröen ÖTV indirimi yeni fiyat ne kadar olduğuna yönelik mercek altına almaya başladığımız zaman fiyatın 180 BİN tl civarda satışa sunmaya başlanmış olduğunu söylememiz mümkün.

Citroen Yeni Fiyat Listesi Bomba

Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel 461.000

Citroen C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold 559.000

Citroen C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Shine Business 597.000

Citroen C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Shine 607.000

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