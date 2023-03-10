Citroen 245.000 TL'ye Türkiye'de sıfır araba satıyor! Almayan yaya kalır!

Türkiye'de elektrikli otomobil satın almak isteyenler için fiyatların merak edildiği bir dönem yaşanıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ÖTV matrahı değişen elektrikli otomobillerin fiyatları birçok kişi tarafından araştırılıyor. Bu yazımızda sizler için Türkiye'de satılan en ucuz 10 elektrikli araba markasını ve modellerini derledik.

Opel Corsa-e: Türkiye'deki en ucuz elektrikli araba olan Opel Corsa-e, 247.000 TL'den başlayan fiyatlarıyla öne çıkıyor. Tam şarjıyla 337 km'ye kadar yol yapabilen Corsa-e, 100 km'de 16 kWh enerji tüketiyor.

Renault Zoe: Renault Zoe, Türkiye'deki en popüler elektrikli otomobillerden biri olarak dikkat çekiyor. 345.000 TL'den başlayan fiyatlarıyla Zoe, 395 km menziliyle de kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

Citroen e-C4: Türkiye'de satışa çıkan en yeni elektrikli otomobillerden biri olan Citroen e-C4, 245.000 TL'den başlayan fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Tam şarjıyla 350 km menzile sahip olan e-C4, hızlı şarj özelliğiyle de ön plana çıkıyor.

Peugeot e-208: Peugeot'un elektrikli otomobil modellerinden biri olan e-208, 287.500 TL'den başlayan fiyatlarıyla kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Tam şarjıyla 340 km menzile sahip olan e-208, hızlı şarj özelliğiyle de öne çıkıyor.

Kia e-Niro: Kia'nın elektrikli SUV modeli olan e-Niro, 495.000 TL'den başlayan fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Tam şarjıyla 455 km menzile sahip olan e-Niro, hızlı şarj özelliğiyle de öne çıkıyor.

Subaru XV e-Boxer: Türkiye'deki tek hibrit SUV modeli olan Subaru XV e-Boxer, 500.000 TL'den başlayan fiyatlarıyla kullanıcıların dikkatini çekiyor. Tam şarjıyla 1.6 km elektrikli menzile sahip olan XV e-Boxer, hibrit özelliğiyle de öne çıkıyor.

Mini Cooper SE: Mini Cooper SE, 412.000 TL'den başlayan fiyatlarıyla Türkiye'deki en popüler elektrikli otomobillerden biri olarak öne çıkıyor. Tam şarjıyla 235 km menzile sahip olan Cooper SE, hızlı şarj özelliğiyle de kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

MG ZS EV: MG ZS EV, 342.900 TL'den başlayan fiyatlarıyla alıcı buluyor

Citroen Ami (245.900 TL)

6 kW, 75 km

Otomatik

245.900 TL

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