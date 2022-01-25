AB-Mısır Terörle Mücadele Forumu İnsan Haklarına 'Hakaret' Teklif Etti

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avrupa Birliği'ni Mısır'la küresel bir terörle mücadele organına liderlik etmek için önerilen ortak bir teklif başlatmamaya çağırdı ve ülkenin ulusunun eleştirmenlere yönelik muamelesinden kınıyor.

Pazar günü, Mısır dışişleri bakanlığı, New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından “Uluslararası terörizm üzerinde geniş kapsamlı etkiye sahip çok taraflı bir platform” olarak tanımlanan bir örgüt olan Küresel Terörle Mücadele Forumu'na (GCTF) liderlik etmek için AB ile ortak bir bilet üzerinde yarışmayı planladığını söyledi. küresel terörle mücadele politikası”

Ortak bir teklifin ana hatlarını çizen AB markalı belgenin sızdırılmış bir Konseye atıfta bulunarak, insan hakları gözlemcisi Salı günü AB'yi "Mısır'ın terörle mücadele adına insan hakları ihlallerine ilişkin iğrenç sicili" nedeniyle "hareketini ciddi şekilde yeniden gözden geçirmeye" çağırdı.

Grup yaptığı açıklamada, Mısır'ın Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi'nin 2013'te iktidara gelmesinden bu yana “insan hakları kara deliği” haline geldiğini söyledi.

HRW, Mısırlı yetkililerin son yıllarda diğerlerinin yanı sıra sivil toplum gruplarını, gazetecileri, hak savunucularını, politikacıları ve avukatları hedef almasına atıfta bulundu.

İnsan hakları grupları, Mısır'ın, çoğu acımasız koşullarda ve aşırı kalabalık hücrelerde olmak üzere 60.000 kadar siyasi mahkumu tuttuğunu söylüyor.

“İncelenen ortak teklif, olağan ikiyüzlülüğün ve tehlikeli arka kapı anlaşmalarının ötesine geçecek: insan haklarını ve ülkeleri için demokratik bir geleceği güvence altına alma çabaları için yüksek bir bedel ödeyen barışçıl Mısırlı eleştirmenlere açık bir hakaret olacaktır. ve devletin bunu yapmaya cesaret ettiği için 'terörist' olarak etiketlediği kişiler” denildi.

“Mısır ile sefil haklar sicilini görmezden gelen ortak bir teklifi utanç verici bir şekilde düşünmek yerine, AB bunu ele almak için anlamlı adımlar atmaya başlamalıdır.”

30 üye ülkeden oluşan GCTF, web sitesine göre “terörist alımını azaltmak ve ülkelerin terör tehditleriyle başa çıkma konusundaki sivil yeteneklerini artırmayı” hedefliyor ve BM ile yakın işbirliği yaptı.

Mısır, Şubat 2018'den bu yana silahlı savaşçılara karşı, ağırlıklı olarak Kuzey Sina ve ülkenin Batı Çölü'ne odaklanan ülke çapında bir operasyon yürütüyor.

Resmi rakamlara göre, Sina'da 1000'den fazla şüpheli silahlı savaşçı ve düzinelerce güvenlik personeli öldürüldü.

Kuzey Sina gazetecilere yasak olduğu için bağımsız kaynaklı ölüm sayısı yok.

Kuzey Afrika ülkesi, bu yıl içinde Şarm El-Şeyh'te gerçekleşecek olan bir sonraki iklim zirvesi olan COP27'ye ev sahipliği yapmak üzere seçildi.

HRW Kasım ayında, hareketin el-Sisi'nin "baskıcı yönetimini ödüllendirdiğini" iddia etmişti.