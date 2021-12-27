Çinli Xi'an, COVID Salgınını Durdurmak İçin 'En Katı' Kontroller Uyguluyor

Çin'in tecrit edilmiş şehri Xi'an, COVID-19 kontrollerini "en katı" seviyeye sıkılaştırarak, 21 ay içinde ülkenin en kötü salgınını kontrol altına almak için sakinlerin şehirde araba kullanmalarını yasakladı.

Çin, Şubat ayındaki Kış Olimpiyatları için binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanırken, sıkı sınır kısıtlamaları, uzun karantinalar ve hedefli kilitlenmelerden oluşan "sıfır-COVID" stratejisine bağlı kaldı.

Çin'in tecrit edilmiş olan Xi'an, COVID-19'u "en katı" kontrol sıkılaştırarak, 21 ay içinde ülkelerini en kötü ülkeyi kontrol etmek için sakinlerin arabayı yasakladı.

Çin, hedefli Kış Olimpiyatları için büyük ölçüler ağır ağır kısıtlamaları, uzun karantinalar ve sıkılın tutulmalardan oluşan "sıfır-COVID" sıkıne bağlı kaldı.

En son duyuru, hastalık kontrol çalışmalarına yardımcı olmadıkça yollarda hiçbir araca izin verilmediğini söyledi. Polis ve sağlık görevlileri arabaları "katı bir şekilde denetleyecek" ve kuralları ihlal edenler 10 gün gözaltı ve 500 yuan (78 $) para cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Shaanxi eyaletindeki diğer iki şehir de, yetkililerin şehirden gelen göçmen işçileri yaklaşan Çin Yeni Yılı tatilinde evlerine gitmemeleri konusunda uyardığı için Xi'an ile bağlantılı bir vaka bildirdi. Devlet tarafından işletilen Global Times gazetesinin bildirdiğine göre, hızla yayılan Delta varyantının patlak vermesi, bir yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere dört hastada ciddi semptomlara neden oldu.

Geçen hafta şehri kilitlediğinden beri, yetkililer birkaç tur toplu test başlattı ve yaklaşık 30.000 kişiyi otel karantinasına aldı. Zorunlu olmayan tüm işletmeler kapatıldı, her hane üç günde bir ihtiyaç satın almak için yalnızca bir kişiyi gönderebilir.

Xi'an hükümeti, Çin'in disiplin organının geçen hafta 26 yerel yetkilinin virüs önlemedeki gecikmelerden dolayı cezalandırıldığını söylemesiyle, salgını kötü idare ettiği algısı nedeniyle ateş altına alındı.

Yetkililer, pazar günü devlet yayın kuruluşu CCTV'den gelen ve tehlikeli madde giysili işçiler sürücülerin cep telefonlarındaki sağlık verilerini kontrol ederken yol kontrol noktalarında sırada bekleyen kamyonları gösteren görüntülerle şehre giriş ve çıkışları kesinlikle sınırlandırdı.

Koronavirüs ilk olarak 2019'un sonlarında merkezi Wuhan şehrinde ortaya çıktığından beri Çin, pandemiyi büyük ölçüde uzak tuttu. Ülke resmen bir yıldan fazla bir süre içinde sadece iki ölüm kaydetti.