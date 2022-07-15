TC kimlik numarasına 44.000 TL ödeme yatacak! Açıklama resmi olarak yapıldı!

Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar artık bankalara kredi başvurusunda bulunmaları durumunda sadece TC kimlik numaraları ile birlikte işlem yapılabiliyor. Bankalar üzerinden acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız sizlere kredi kampanyası yapan Denizbank ve Akbank'ın yapmış olduğu bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar TC kimlik numaraları üzerinden internet üzerinden ve SMS ile başvuru yapabilir.

Banka kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 36 ay vadeye kadar ödenecek olan bu kredilerde 3 ay ertelemeli kredi kullanabilirsiniz. Denizbank ve Akbank, yapmış olduğu bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasında banka müşterisi olan kişilere daha özel kredi kampanyaları hazırlamaktadır.

Banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan vatandaşlar, bu bankalar üzerinden kredi kullanırken, emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan vatandaşların bireysel olarak kredi kullanabileceğini söyleyebilir. Banka kredi puanı yüksek olan vatandaşların sigortaları olmaması durumunda bazı limitlerde krediler kullanabiliyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Denizbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız Kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranız 32 80 numarasına mesaj olarak gönderin. Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 44 25 numarasına göndermeniz gerekiyor. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeye kadar 44000 TL kredi onayı verilmektedir. Alacağınız ihtiyaç kredisinde, isterseniz diğer bankadaki olan kredi kartı borcunuzu kapatmak içinde bu para içerisinden kullanabilirsiniz.

44000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak bu kredi kampanyasına katılabiliyor. Banka şubelerine gitmeden işlem yapmak istiyorsanız, mobil uygulamalar üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Mobil uygulamaları kullanabilmeniz için banka müşterisi olmanız ve internet şifresi oluşturmanız gerekiyor.