ABD Havaalanı Kaosu 2.600'den Fazla Uçuşun İptal Edilmesiyle Devam Ediyor

Ülkenin bazı bölgelerindeki kötü hava koşullarının Omicron varyantı tarafından körüklenen COVID-19 enfeksiyonlarındaki artışın etkisine ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde hava yolculuğu ciddi şekilde kesintiye uğramaya devam ediyor.

FlightAware izleme web sitesine göre, ABD Cumartesi günü 2.604 uçuşu iptal etti, dünya çapında 4.529'un yarısından fazlası 16:30'dan (21:30 GMT) kısa bir süre sonra iptal edildi.

FlightAware'e göre, uluslararası havayolları arasında China Eastern 500'den fazla uçuşu veya toplamın yaklaşık dörtte birini iptal etti ve Air China, programının beşte biri olan 200'den fazla uçuşu iptal etti.

ABD iptalleri, havayollarının mürettebatlar arasında artan COVID enfeksiyonlarının bir sonucu olarak personel sıkıntısı ilan etmeye başladığı Noel'den hemen önce bu yana en yüksek tek günlük geçiş ücretini temsil ediyor.

Siteye göre, en kötü etkilenen ABD havayolu, ülke çapında 450 uçuşunu veya uçuş programının yüzde 13'ünü iptal etmek zorunda kalan Southwest oldu. American Airlines ve Delta Air Lines 200'den fazla uçuşu iptal etti ve United Airlines 150'den fazla uçuşu iptal etti.

American Eagle, Delta Connection ve United Express adları altında uçuşlar gerçekleştiren bölgesel bir havayolu olan SkyWest, programının dörtte biri olan 480 uçuşu durdurdu. Bir sözcü, Chicago, Denver ve Detroit şehirlerindeki hava koşullarının yanı sıra bir COVID artışının sorumlu olduğunu söyledi.

Şikago'daki havaalanları, Cumartesi öğleden sonra ve gece geç saatlerde bölgede kar fırtınası beklenirken, zorlu hava koşulları nedeniyle özellikle sert darbe aldı. O'Hare Havalimanı'nda 800'den fazla uçuş ve Midway Havalimanı'nda 250'den fazla uçuş iptal edildi. 24 Aralık'tan bu yana 12.000'den fazla ABD uçuşu iptal edildi.

Havayolları, iptalleri azaltmak için adımlar attıklarını söylüyor. United, Ocak ayının çoğuna kadar açık uçuşları almak için pilotlara normal ücretlerinin üç katı veya daha fazlasını ödemeyi teklif ediyor. Bir sendika sözcüsü, Spirit Airlines'ın Kabin memurları için Salı gününe kadar çifte ücret ödenmesi için Uçuş Görevlileri Derneği ile bir anlaşmaya vardığını söyledi.

Küresel hava yolculuğu endüstrisi, son derece bulaşıcı Omicron varyantından hala sersemliyor. Birçok pilot, uçuş görevlisi ve diğer personel, COVID'ye yakalandıktan sonra işe gitmez veya enfekte bir kişiyle temas ettikten sonra karantinaya alınır.