Çin’de Uğursuz Çete Olarak Bilinen Grup Büyük Bir Tehdit Oluşturuyor

Pekin'deki Komünist Parti'nin sözcüsü Global Times, Dörtlü'nün, üyeleri "dört farklı hastalığa sahip dört koğuş arkadaşı" olan ve Çin'i ele geçirmeye cüret ederlerse "savaş topuna dönüşecek" bir "uğursuz çete" olduğu konusunda uyardı.

Başyazıda ifade edilen öfke, sözde "çete"nin liderleri arasında Beyaz Saray'da yapılan ilk yüz yüze zirveye odaklandı: ABD, Japonya, Hindistan ve Avustralya. Gazeteye devam eden ABD başkanı Joe Biden, "Amerika'yı ilk sıraya" eski başkan Donald Trump'tan bile daha fazla koyuyor.

Dörtlü'nün (Dörtlü Güvenlik Diyaloğu) neredeyse Mart ayında gerçekleştirdiği son toplantısı, 2022'nin sonuna kadar Asya'daki ülkelere bir milyar doz Covid-19 aşısının teslim edildiğini duyurdu. Ancak bu vesileyle Çin ve agresif politikaları gündemin ana maddesidir. Grup, stratejik ve askeri olarak, Avustralya, Birleşik Krallık ve ABD arasında Avustralya için bir nükleer denizaltı filosu inşa eden, çokça duyurulan Aukus anlaşmasından daha fazla Pekin için bir sorun teşkil ediyor.

Dört üye devletin de Hint-Pasifik'te önemli ölçüde silahlı varlığı var, Çin'in genişlemesine karşı koymak için bunu artırıyorlar ve hepsi, tehdidi tanımlamak için kullanılan dil kamu açıklamalarında yumuşatılsa da, Çin'den gelen bir tehditle karşı karşıya olduklarını hissediyorlar.

Üyelerden ikisi Çin ile çatışıyor: Himalaya sınırında Hindistan ve tartışmalı sular konusunda Japonya ve Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku adaları.

Geçen ay Dörtlü ülkelerin donanmaları Guam kıyılarında Malabar tatbikatları gerçekleştirdi. 1990'larda ABD ve Hindistan arasında yıllık bir ikili deniz tatbikatı olarak ortaya çıktı, daha sonra askıya alındı, ancak şimdi Japonya'yı ve ardından Avustralya'yı içerecek şekilde daha büyük bir ölçekte yeniden canlandırıldı. Nisan ayında bu donanmalar, Macron hükümetinin Hint-Pasifik'te daha belirgin bir askeri varlığa sahip olma kararı doğrultusunda Fransa ile Bengal Körfezi'ndeki La Perouse tatbikatına katıldı. Avustralya ve Fransa arasında bir denizaltı sözleşmesinin iptali üzerine Aukus tartışmasına rağmen, gelecekte Fransız katılımıyla bu tür tatbikatların daha fazla yapılması bekleniyor.

Bunun 14 yıl önce Quad'ın kurulmasından bu yana ilk yüz yüze görüşme olması, grubun çok daha etkin bir rol oynamak istediğinin bir işareti. Ve bu, doğrudan Çin'in mineral bakımından zengin suların mülkiyeti, Hong Kong ve Sincan'daki kısıtlamalar, Tayvan'ı işgal etme tehditleri ve koronavirüs pandemisine kadar uzanan konularda tavizsiz yaklaşımının bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Hindistan, yakın zamana kadar Dörtlü konusunda ılıktı, ancak Çin ile kuzey sınırındaki çatışmalar, Narendra Modi'nin hükümetinde yoğunlaşmış gibi görünüyor - şimdi hevesli bir üye.