Çin, Xi'an'da COVID Vakaları Hafifledikçe 'Olumlu Değişiklikler' Diyor

Çin'in kilit altındaki Xi'an kentindeki yeni COVID-19 vakaları, sakinlerin katı ev hapsi altında on birinci günlerini geçirmesiyle bir haftanın en düşük seviyesine düştü.

Çin, virüsün ilk kez 2019'un sonlarında merkezi bir şehirde ortaya çıkmasından bu yana sıkı sınır kısıtlamaları ve hızlı, hedefli kilitlenmeleri içeren bir "sıfır-COVID" yaklaşımını izledi.

Bununla birlikte, bu strateji, son haftalarda bir dizi yerel salgın ve vakanın yüksek kalmasıyla baskı altına alındı.

Pazar günü tarihi kuzey kentinde bildirilen 122 yeni enfeksiyon vardı - 25 Aralık'tan bu yana en düşük ve Cumartesi günü 174'ten aşağı. Çin'in hastalık kontrol ajansından Zhang Canyou, devlet yayıncısı CCTV'ye Xi'an'da birkaç tur test yaptıktan ve karantina uygulamasının ardından "bazı olumlu değişiklikler" görmeye başladıklarını söyledi.

Önleme ve kontrol tedbirlerinde de zamanında bazı düzenlemeler yapacağız” dedi. Ancak Ulusal Sağlık Komisyonu'na göre, durumu "ağır" durumda olan 16 hasta var. Başka yerlerdeki sayılarla karşılaştırıldığında düşük olsa da, son günlerde yeni enfeksiyonlar Mart 2020'den bu yana Çin'de görülmeyen bir yüksekliğe ulaştı.

9 Aralık'tan bu yana Xi'an'da 1500'den fazla Delta türü vakası bildirildi ve sağlık yetkilileri Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında iki hastanın durumunun kritik olduğunu söyledi. Çin, Ocak 2021'den bu yana COVID-19'dan herhangi bir ölüm bildirmedi.

Kilitli Xi'an sakinleri bu hafta yeterli yiyecek bulmakta zorlandıklarını söyledi ve yerel yetkililer, sakinlerden malzemeleri ayırmaya çalışırken "anlayış ve hoşgörü" göstermelerini istedi. Pazar günü doğu Ningbo şehrinde de küçük bir kümenin bir giysi fabrikasıyla bağlantılı olduğu bildirilen yedi vaka vardı. Devlet medyası, şehirden başkent Pekin'e yapılan tüm uçuşların iptal edildiğini söyledi.