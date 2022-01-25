Biden, Enflasyon Sorusu İçin Fox News Muhabirine Küfür Etti

Herhangi bir ABD başkanının işinin bir parçası, bir basın açıklamasının sonunda odadan çıkarken muhabirler yüksek sesle sorular bağırırken neşeyle gülümsemek. Ancak Pazartesi günü, Başkan Joe Biden bir Fox News muhabirinin keskin bir sorusuna saygısız bir hakaretle yanıt verince tökezledi.

Başkan, düzenlemeleri değiştirerek ve rekabet yasalarını uygulayarak Amerikalı tüketicilerin yüksek fiyatlarla başa çıkmasına yardımcı olmakla görevli bir ekonomik grup olan Rekabet Konseyi'nin toplantısı için Beyaz Saray'ın Doğu Odasındaydı.

Biden'ın açıklamalarının ardından odadaki muhabirler, dışarı çıkarken soru yağmuruna tuttu.

Ağı Biden'ı acımasızca eleştiren Fox News'den Peter Doocy, Biden'a yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyesinde olan ve başkanın kamuoyunun onay notunu zedeleyen ABD enflasyonu hakkında sorular sordu.

Doocy, “Enflasyonun ara sınavlar öncesinde siyasi bir sorumluluk olduğunu düşünüyor musunuz?” diye seslendi.

Biden, kendi kendine konuşuyormuş gibi görünen alçak bir sesle, "Bu harika bir varlık - daha fazla enflasyon," dedi. Sonra başını hafifçe sallayarak, "Ne aptal bir orospu çocuğu" diye ekledi.

Gerçekten de, artan ABD enflasyonu, yaklaşan Kasım seçimlerinde ABD Kongresi'ndeki çoğunluğunu kaybedebilecek olan Biden ve Demokrat Partisi için büyüyen bir siyasi risk. Kalıcı enflasyon, insanların satın alma gücünü düşürme ve haneler için gıda, yakıt ve konut maliyetlerini artırma etkisine sahiptir.

Başkanın yorumları videoya ve önündeki mikrofona kaydedildi.

Doocy, ağında daha sonraki bir görünümde buna güldü ve şaka yaptı, "Henüz kimse onu doğrulamadı ve doğru olmadığını söyledi."

Odadan çıkarıldığı sırada başkanın sözlerini duymadığını söyledi. Doocy, Fox News'den Sean Hannity'ye olaydan yaklaşık bir saat sonra Biden'ın kendisini arayıp özür dilediğini söyledi. Doocy, Biden'ın kendisine "Kişisel bir şey değil dostum" dediğini söyledi.

Beyaz Saray, Associated Press'in yorum talebine hemen yanıt vermedi. Beyaz Saray yetkilileri, Biden'ın konuyu ele almak için ekonomik gündemini yeniden yönlendirmesiyle birlikte, enflasyonu düşürmeye odaklandıkları konusunda defalarca ısrar ettiler.

Ancak başkan, özellikle Fox News ve Doocy gibi çok eleştirel olduğunu düşündüğü bir medyaya meydan okumaya istekli olduğunu gösterdi. Geçen hafta düzenlediği basın toplantısında Biden, Doocy'ye alaycı bir tavırla şunları söyledi: "Bana her zaman en güzel soruları soruyorsun."

Muhabir, "Bütün bir dosyam var," diye yanıtladı. Biden, "Yaptığını biliyorum" dedi. "Hiçbiri benim için çok anlamlı değil. Ateş et.”