Çin, Sincan'daki Uygur Soykırımından Suçlu

Resmi olmayan ve bağımsız İngiltere merkezli bir mahkeme, Çin hükümetinin batıdaki Sincan eyaletinde Uygurlara ve diğer azınlıklara karşı soykırım, insanlığa karşı suçlar ve işkence işlediğine hükmetti.

Uygur Mahkemesi başkanı ve önde gelen insan hakları avukatı Sir Geoffrey Nice QC, Çin hükümetinin grubun nüfusunu azaltmak için Müslüman Uygur nüfusunu zorla doğum kontrolü ve kısırlaştırma politikalarıyla hedef aldığını söyledi.

Soruşturmayı da yürüten Nice, "Mahkeme, Çin Halk Cumhuriyeti'nin, Sincan'daki Uygurların önemli bir bölümünü bu şekilde yok etmeyi amaçlayan doğumları önlemeye yönelik tedbirler uygulayarak soykırım işlediğine dair makul şüphenin ötesinde tatmin olmuştur" dedi. Sırbistan'ın eski Cumhurbaşkanı Slobodan Miloseviç'in savaş suçları ve soykırım hakkındaki görüşleri.

“En üst düzeyde bir plana izin verilmeseydi, bu devasa devlet baskısı aygıtının var olamayacağını” da sözlerine ekledi.

Mahkemenin hükümet desteği ve Çin'i yaptırım veya cezalandırma yetkisi yok. Ancak uzmanlar, Çin'i suistimallerden sorumlu tutmak için dünya çapında hükümetleri harekete geçirmeye yardımcı olacağını söylüyor.

Çinli yetkililer, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana etnik-dini bir azınlığın en büyük tutukluluğu olan Sincan'daki 300 ila 400 tesiste bir milyon kadar Uygur ve diğer azınlıkları keyfi olarak gözaltına aldı.

ABD ve diğer bazı ülkeler Çin'in eylemlerini soykırım olarak ilan etti. Ancak Birleşik Krallık bunu yapmayı reddetti.

Çin, suistimalleri defalarca reddetti

Çin hükümeti, yetkililerin Sincan'da suistimaller işlediklerini defalarca reddetti ve soruşturma yürütmek veya bağımsız uluslararası gözlemcilerin bunu yapmasına izin vermek konusunda isteksiz davrandı.

Mahkeme, Uygurlara, Kazaklara ve diğer Müslüman Türk topluluklarına karşı “devam eden zulümleri ve olası soykırımı” araştırmak üzere Soykırıma Müdahale için STK Koalisyonu'nun yardımıyla geçen yıl Eylül ayında kuruldu.

Organizatörler, mahkemede Çin'e karşı insan hakları ihlalleri iddialarının soruşturulmasının önündeki çeşitli engeller nedeniyle mahkemeye ihtiyaç duyulduğunu söylüyorlar.

Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), Aralık 2020'de Çin mahkemesine taraf olmadığı için soruşturma yapmayacağını duyurdu. Birleşmiş Milletler'in en üst mahkemesi olan Uluslararası Adalet Divanı, yalnızca Çin'in veto yetkisine sahip olduğu BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan bir davayı kabul edebilir.

Soykırıma Müdahale Koalisyonu'nun kurucularından biri ve Dünya Uygur Kongresi danışmanı Luke de Pulford, "Sivil toplum adım atmak ve bir mahkeme oluşturmak zorunda kaldı - Uygur mahkemesi budur" dedi. De Pulford, mahkemenin "hükümetler de dahil olmak üzere herhangi bir organın Uygur kriziyle ilgili kanıtların en geniş kapsamlı ve kapsamlı değerlendirmesini yaptığını" sözlerine ekledi.

Hayatta kalanlar için bir platform

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Çin direktörü Sophie Richardson, mahkemenin "kritik işlevlerinden" birinin hayatta kalanlar için bir platform sağlamak olduğunu söyledi.

“İnsanların dünyaya neler olduğunu açıklamaları ve devam eden bu insanlığa karşı suçlar hakkında kamuoyunu bilinçlendirmeleri için bir alan yarattı” dedi. Uygur mülteciler, avukatlar ve akademisyenler de dahil olmak üzere 30'dan fazla tanık geçen yıl üç dizi duruşmada ifade verdi.

İfadeleri, milyonlarca Uygur ve diğer Müslüman etnik azınlıklara ev sahipliği yapan Sincan'daki dayak, tecavüz ve işkence gözaltı merkezlerine ilişkin hesapları içeriyordu.