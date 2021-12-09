TC Kimlik Numarasına Yapılacak, 4000 TL ve 7500 TL Ödeme Veriliyor, Başvurusu Bugün Başladı

Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için oldukça sıkıntılı bir dönem yaşatmaktadır. Bankalar Bu sebepten ötürü birçok vatandaşa gelir belgesiz ve hemen hesabına aktarabileceğimiz kampanyalar yapmaktadır. T.c. kimlik numaranız üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte 4000 TL ile 7500 TL arasında gelir belgesiz masrafsız ve düşük faiz oranları ile kredi kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası

Ülkemizin kamu Bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası ihtiyaç sahibi vatandaşlara 4000 TL ile 7500 TL arasında ihtiyaç kredisi kampanyası yapıyor. Uygun faiz oranları ile alabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız bu da arkada hesabınızın olması ve hesabınıza bağlı beri internet şifresi oluşturmanız gerekmektedir. Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile alabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler en az 4000 TL en fazla da 7500 TL t.c. kimlik numarası üzerinden sorgulama yapılarak 36 ay vadeli Kredi kullanabilecek.

Garanti Bankası

Özel bankalar arasında en çok tercih edilen Garanti Bankası banka şubelerine gidecek olan vatandaşlara sadece kimlikleri ile birlikte başvuru yapmaları durumunda hemen nakit onayı verecek. Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek buradan yapacağınız kredi başvurusu ile birlikte 8 bin TL'ye kadar hemen onay alabilirsiniz. 4000 TL ve üzerinde kredi başvurusu yapacak olan kişiler sigortalı olarak çalışıyorsa en az 90 gündür aynı iş yerinde çalışıyor olması ve maaş alıyor olması gerekmektedir. Emekli olan kişilerde ise emekli maaşı bu bankada olan kişiler hızlı bir şekilde kredi kullanabilecektir.

Akbank

Acil paraya ihtiyacı olan kişiler Akbank üzerinden işlem yaparak hemen Kredi kullanabiliyor. Akbank müşterisi iseniz bankanın mobil uygulaması olan Akbank direkt uygulaması üzerinden 4000 TL ile 7500 TL arasında gelir belgesiz masrafsız nakit kampanyasına katılabilirsiniz. T.c. kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında banka sizlere 36 ay vadeye kadar en düşük faiz oranları ile işlem yapılacak ve kredi kullandıracak. Akbank müşterisi olmayan kişiler ise cep telefonlarının mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını yazarak 4425 numarasını gönderebilir.