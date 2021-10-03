Brezilya'da Binlerce Kişi Bolsonaro'yu Protesto Etti

Brezilya'da cumhurbaşkanlığı seçimine bir yıl kala on binlerce gösterici, Başkan Jair Bolsonaro'yu protesto etmek ve hükümetinin pandemiyi ele alış biçimine ilişkin suçlama çağrısında bulunmak için Rio de Janeiro, Sao Paulo ve ülke çapındaki düzinelerce başka şehirde yürüdü.

Brezilya'da cumhurbaşkanlığı seçimine bir yıl kala, on binlerce gösterici Cumartesi günü Rio de Janeiro, Sao Paulo ve ülke çapında düzinelerce başka şehirde Başkan Jair Bolsonaro'yu protesto etmek ve hükümetinin pandemiyi ele alış biçimine ilişkin suçlama çağrısında bulunmak için yürüdü.

Geçen 7 Eylül'de Bolsonaro'yu destekleyenlerden daha küçük olan protestolar, sol partiler ve eski Başkan Luiz Inacio Lula da Silva'nın İşçi Partisi ile bağlantılı bazı sendika hareketleri tarafından desteklendi. Da Silva'nın Brezilya'da yapılacak 2 Ekim 2022 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Bolsonaro'ya karşı aday olması bekleniyor.

Cumartesi günkü protesto, başkanı COVID-19 pandemisini yanlış kullandığı için hedef aldı. Aşı olmayan ve genellikle maske takmayan Bolsonaro, pandemi sırasında virüsün ciddiyetini hafife aldı ve kitleleri terfi ettirdi. 212 milyon nüfuslu Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle 597 bin kişi öldü. Göstericiler ayrıca gıda ve elektrik gibi temel dayanak noktalarında artan enflasyonu protesto ettiler.

75 yaşındaki emekli Marilena Magnano, Associated Press'e verdiği demeçte, "Sağlık ve eğitimin yok edildiğini ve ülkede birçok aç insan olduğunu görmek çok acı verici" dedi. “Bolsonaro'nun hükümetten çıkmasına ihtiyacımız var, onun zamanı geçti”.

Başkanın onay puanları yıl boyunca istikrarlı bir şekilde düştü, ancak görevden alınan önceki başkanlardan çok daha popüler olmaya devam ediyor - en son 2016'da İşçi Partisi'nden Dilma Rousseff.

Bolsonaro yönetiminin başlangıcından bu yana 130'dan fazla suçlama talebi sunuldu, ancak alt meclisin sözcüsü Arthur Lira ve selefi dava açmayı reddetti. Analistlerin, suçlama sürecini başlatması için Lira üzerinde yeterli baskı olmayacağını düşünmelerinin ana nedeni, muhalefet arasındaki bölünme.

Bir soruşturmaya izin verme kararı, Sağlık Bakanlığı'nın ithalat bölümü başkanı Luis Ricardo Miranda'nın Bharat Biotech'ten 20 milyon COVID-19 aşısının ithalatını imzalamak için aşırı baskıyla karşı karşıya kaldığını söylemesinin ardından geldi.

Miranda, 25 Haziran'da Senato komitesi önünde, yakın zamana kadar Bolsonaro ile müttefik olan bir milletvekili olan kardeşi Luis Miranda ile birlikte ifade verdi. Miranda'lar endişelerini doğrudan başkana ilettiklerini ve Başkan'ın da usulsüzlükleri Federal Polise bildireceğine dair güvence verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri Onyx Lorenzoni, Bolsonaro'nun Mirandas ile görüştüğünü doğruladı, ancak sahte belgeler sunduklarını iddia etti. Bolsonaro, kardeşlerin soruşturulmasını emrettiğini söyledi. Usulsüzlük iddiaları su yüzüne çıktıktan sonra, hükümet sözleşmeyi askıya aldı.

Bharat, aşı tedariği konusunda herhangi bir yanlış yapmadığını reddetti. Bolsonaro, herhangi bir suistimal veya yolsuzluk bilgisini yalanladı ve 28 Haziran'da gazetecilere verdiği demeçte, bakanlıklarında neler olup bittiğini bilemeyeceğini söyledi.