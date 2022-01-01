Binlerce Kişi Bağdat'ta 2020'de İranlı Generalin Öldürülmesini Kutlamak İçin Toplandı

İranlı komutan ve Iraklı teğmeninin ABD tarafından insansız hava aracıyla öldürülmesinin ikinci yıldönümünü kutlamak için binlerce kişi Irak'ın başkentinde toplandı.

Yürüyüşçüler, Devrim Muhafızları'nın dış operasyonlar kolu olan Kudüs Gücü'nün başındaki İranlı General Kasım Süleymani'yi 3 Ocak 2020'deki ölümüne kadar onurlandırmak için Bağdat'ta bir meydanı doldurarak "Amerika'ya ölüm" sloganları attı.

Irak'ın devlet güvenlik aygıtına entegre edilmiş eski bir paramiliter ittifak olan Halk Seferberlik Güçleri (PMF) olarak da bilinen İran yanlısı Hashed'in destekçilerinin mitingde yaptığı bir işarette "ABD terörü sona ermeli" yazıyor.

Bir başka pankart da "Bugünden sonra şehitler diyarında kalmanıza izin vermeyeceğiz" yazılıydı. ABD ve İsrail bayrakları yere saçıldı, insanlar onları çiğnedi.

El Cezire'den Mahmud Abdelwahed, protestocuların mitingi ABD ve yabancı birliklerin Irak'tan tamamen geri çekilmesi taleplerini yinelemek için bir fırsat olarak kullandığını söyledi.

Bağdat'tan yaptığı konuşmada, "Irak'ın Halk Seferberlik Kuvvetleri üyesi binlerce protestocu ABD'ye ve Irak'taki ABD askerlerinin varlığına karşı sloganlar atıyordu" dedi.

“ABD güçleriyle işbirliği yaptığını düşündükleri şey için [Irak] hükümetini suçluyorlar” diye devam etti, “ve General Kasım'ın öldürülmesinden bu yana geçen iki yılda soruşturmada herhangi bir netlik veya şeffaflık olmadı. Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis.”

İran yanlısı Şii grupların destekçileri, güçlü silahlı grupların karargahı yakınlarındaki Jadriyah'daki mitinge Irak'ın çeşitli vilayetlerinden otobüsle geldi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Soleimani'yi Bağdat havaalanı yakınında ve Hashed'in yardımcısı Iraklı teğmen Ebu Mehdi el-Mühendis ile öldüren saldırının emrini verdi.

Trump daha sonra suikastın Irak'taki ABD çıkarlarına yönelik bir saldırı dalgasına yanıt olarak geldiğini söylemişti.

İran'ın Ortadoğu askeri stratejisinin mimarı olan Süleymani ve el-Mühendis'in öldürülmesi, bölgeye şok dalgaları gönderdi ve on yıllardır süregelen düşmanlar Washington ve Tahran arasında doğrudan bir askeri çatışmaya ilişkin korkuları ateşledi.

Günler sonra, Irak parlamentosu tüm yabancı birliklerin Irak'tan çıkarılmasını isteyen bağlayıcı olmayan bir kararı kabul etti.

Komşu Irak'ta önemli bir etkiye sahip olan İran, Süleymani'nin ölümünün intikamını alacağı konusunda uyardı.

Cinayetten beş gün sonra İran, Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu bir hava üssüne ve kuzeyde Erbil yakınlarındaki bir başka üssüne füzeler ateşledi.

O zamandan beri, düzinelerce roket ve yol kenarına yerleştirilen bombalar, Irak genelinde Batılı güvenlik, askeri ve diplomatik bölgeleri hedef aldı. Iraklı ve Batılı yetkililer, hiçbir grup tarafından üstlenilmeyen saldırılardan İran yanlısı radikal grupları sorumlu tuttular.

Geçen yıl Şubat ayında ABD, Bağdat büyükelçiliğine ve başkentin kuzeyindeki bir ABD askeri müteahhitlik firmasına roket saldırılarının ardından Irak-Suriye sınırında konuşlanmış İran destekli Irak paramiliter gücü Kataeb Hizbullah'a hava saldırısı düzenledi.

Hashed, IŞİD (IŞİD) grubuyla savaşan çok uluslu bir koalisyonun parçası olarak Irak'ta konuşlandırılan ABD birliklerinin geri çekilmesi için defalarca çağrıda bulundu. Kıdemli Hashed yetkilisi Faleh al-Fayyad Cumartesi günü talebi yineledi ve Soleimani ve al-Muhandis'in öldürülmesinin "Irak egemenliğine karşı bir suç" olduğunu söyledi.

Aralık ayında Irak, IŞİD'e karşı ABD liderliğindeki koalisyonun oradaki “savaş misyonunun” sona erdiğini duyurdu. Ancak yaklaşık 2.500 Amerikan askeri ve 1.000 koalisyon askeri, ulusal güçlere eğitim, tavsiye ve yardım sunmak için Irak'ta görev yapmaya devam edecek.

İran bağlantılı koalisyonun başkanı Hadi el-Ameri, “Şehitlerimizin kanının intikamı olarak tamamen geri çekilmekten daha azını kabul etmeyeceğiz” dedi.