Son 3 Ay Kredi Onayı Alamayanlara 15000 TL Kredi Verilecek, Bankalar Duyurusunu Yaptı. Hangi bankalardan kredi alabilirsiniz? İşte sizlere kredi notunuz düşük olsa da onay verecek bankalar. Kredi başvurusu yapmak istediğiniz zaman bankalara başvuru yapıp, kredi onayı alamayan kişilere, on beş bin TL'ye kadar kredi verileceği duyuruldu. Bireysel ihtiyaç kredisi olarak verilecek 15 bin TL kredilerde 36 ay vadeye kadar işlem yapabileceksiniz. Özellikle son 3 ay yani 90 gün kredi başvurusu yapıp onay alamayan kişilere bu kredi kampanyası yapılacak. Verilen kredi kampanyasında banka faiz oranları diğer banka faiz oranlarına göre daha yüksek olacaktır, Kredi notunuz düşük olması durumunda aşağıdaki bankaların yapmış olduğu kredi kampanyalarına katılarak, ihtiyacınız kadar destek kredisi alabilirsiniz. İşte bankalar...

Aktifbank Kredi Kampanyası

Aktif Bank, düşük kredi notu olan kişilere, daha hızlı bir şekilde kredi onayı veren bankaların başında geliyor. Aktif banka n-kolay kredi kampanyası adında yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte kredi notunu dert etmeden yapmış olduğu kampanya ile müşterilere kredi vermektedir. Aktif Bank üzerinden alacağınız kredilerde banka şubesine gitmeden de işlem yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin SMS atarak veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yaparak, hemen ne kadar onay aldığını göstermektedir. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuz üzerinden kredi yazın boşluk bırakın ve TC Kimlik Numaranız: 30 50 numarasına gönderin. Mesajı gönderdikten on dakika içerisinde sizlere kredi sonucu mesaj ile gelecek, onaylanan kredinizi adresinizde kullanabileceksiniz. Aktifbank internet sitesi üzerinden www.nkolaykredi.com.tr adresinden de başvuru yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Kredi Kampanyası

Ziraat Bankası düşük kredi notu olan kişilerin uzun süredir sigortalı olması veya emekli olması durumunda kredi onayı verecektir. 15000 TL'ye kadar banka müşterilerine şubeler aracılığıyla onay veriyor. Ziraat Bankası, diğer bankalara nazaran daha büyük düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağlayan bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin banka şubelerine kimlik ve gelir belgesi ile gitmesi yeterli olacaktır. Özellikle emekli olan kişilerin emekli, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmaları için banka daha uygun kampanyalar yapıyor. Emekli olan kişilerin bankaya maaş taşıması durumunda kredi notu düşük olsa bile anında onay alabilecektir.

Vakıfbank Kredi Kampanyası

Vakıfbank üzerinden de kredi kampanyası başvurusu yaparak uygun faizlerle kredi kullanabiliyorsunuz. Vakıfbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için banka şubelerine gitmeniz gerekmektedir. Sigortalı olarak çalışan ve emekli olan kişiler, onay olabilirler. Banka ayrıca, 100000 TL üzerinde de müşterilerine kredi imkanı sağlıyor. Eğer 100000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, bankaya taşınmaz bir ipotek vermeniz veya araç ipoteği vermeniz gerekmektedir.

Burgan Bank Kredi Kampanyası

Burgan Bank üzerinden de emekli olan ve çalışan kişilerin kredi başvurusu yapacağını söyleyebiliriz. Düşük kredi notumuzun olması durumunda emekli maaşınızı bu bankaya taşırsanız o anında onay alabileceksiniz. Sigortalı olarak çalışan kişilerde, Burgan Bank üzerinden 15 bin TL onay alabilirler. Başvuru için en yakın banka şubesine gidebilirsiniz.