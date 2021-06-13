Christian Eriksen'den Arkadaşlarına Mesaj

Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında televizyon başında  maçı seyredenler üzücü  bir sahneye şahit oldular.

Spor 13.06.2021 - 14:22 13.06.2021 - 14:24 Berkay Keskin
Christian Eriksen'den Arkadaşlarına Mesaj

Karşılaşmanın 42 dakikasında fenalaşarak yere yığılan Danimarkalı Christian Eriksen'e sağlık görevlileri ilk müdahaleyi saha içinde yapmış ve genç futbolcuyu apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanılan bu üzücü olayın ardından UEFA maçın ertelendiğini açıklamıştı. Fakat bilinci açık olan ve sağlık durumu iyiye giden Christian Eriksen, takım arkadaşlarını arayarak maça devam etmelerini istedi. Eriksen’in isteği üzerine UEFA, maçın kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Danimarkalı genç futbolcu Christian Eriksen'in bilincinin kapanarak yere yığılması Danimarka- Finlandiya  karşılaşmasına damga vurdu. İlk başta, ayağına isabet ettiği için yere yığıldı düşünülen genç futbolcu  içim durumun böyle olmadığı kısa bir süre içerisinde anlaşıldı. Yıldız futbolcuya bir süre kalp masajı yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.  yaşanılan üzücü olayın ardından, olaydan sonra UEFA maçın  ileriki bir tarihe ertelendiğini açıklamıştı. Fakat sağlık durumu iyiye giden  ve bilincinin açık olduğu öğrenilen  Christian  Eriksen'den gelen telefon her şeyi değiştirdi.

Danimarkalı Christian Eriksen'in maçını izlemeye gelen ailesi ise o anları panik içerisinde izledi.  

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Sevenlerini ve birçok taraftarın  görmüş olduğu üzücü olay karşısında, binlerce kişi sosyal medyada paylaşımda bulundular.  Hastaneye kaldırılan Christian Eriksen'in sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi de geldi. 29 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olması ise  herkesin içine su serpti.

Maça Devam Edin Dedi

Eriksen takım arkadaşlarının da arayarak istekte bulundu.  Danimarkalı  futbolcu arkadaşlarına ulaşıp maça  devam etmelerini istedi. Futbolcu’nun bu isteği üzerine UEFA kararını değiştirdi. UEFA tarafından tekrardan alınan kararla maç kaldığı yerden devam etti. Christian Eriksen'in hastaneden takım arkadaşlarıyla bir Facetime görüşmesi yaptığı ve kendisini daha iyi hissettiğini söyleyerek bu gece maçı oynamalarını istediği öğrenildi.  
 

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