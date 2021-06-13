Christian Eriksen'den Arkadaşlarına Mesaj

Karşılaşmanın 42 dakikasında fenalaşarak yere yığılan Danimarkalı Christian Eriksen'e sağlık görevlileri ilk müdahaleyi saha içinde yapmış ve genç futbolcuyu apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanılan bu üzücü olayın ardından UEFA maçın ertelendiğini açıklamıştı. Fakat bilinci açık olan ve sağlık durumu iyiye giden Christian Eriksen, takım arkadaşlarını arayarak maça devam etmelerini istedi. Eriksen’in isteği üzerine UEFA, maçın kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Danimarkalı genç futbolcu Christian Eriksen'in bilincinin kapanarak yere yığılması Danimarka- Finlandiya karşılaşmasına damga vurdu. İlk başta, ayağına isabet ettiği için yere yığıldı düşünülen genç futbolcu içim durumun böyle olmadığı kısa bir süre içerisinde anlaşıldı. Yıldız futbolcuya bir süre kalp masajı yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. yaşanılan üzücü olayın ardından, olaydan sonra UEFA maçın ileriki bir tarihe ertelendiğini açıklamıştı. Fakat sağlık durumu iyiye giden ve bilincinin açık olduğu öğrenilen Christian Eriksen'den gelen telefon her şeyi değiştirdi.

Danimarkalı Christian Eriksen'in maçını izlemeye gelen ailesi ise o anları panik içerisinde izledi.

Sevenlerini ve birçok taraftarın görmüş olduğu üzücü olay karşısında, binlerce kişi sosyal medyada paylaşımda bulundular. Hastaneye kaldırılan Christian Eriksen'in sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi de geldi. 29 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olması ise herkesin içine su serpti.

Maça Devam Edin Dedi

Eriksen takım arkadaşlarının da arayarak istekte bulundu. Danimarkalı futbolcu arkadaşlarına ulaşıp maça devam etmelerini istedi. Futbolcu’nun bu isteği üzerine UEFA kararını değiştirdi. UEFA tarafından tekrardan alınan kararla maç kaldığı yerden devam etti. Christian Eriksen'in hastaneden takım arkadaşlarıyla bir Facetime görüşmesi yaptığı ve kendisini daha iyi hissettiğini söyleyerek bu gece maçı oynamalarını istediği öğrenildi.

