Karabasan Neden Gelir?

Uyku felci ya da karabasanı tetikleyen en yaygın hallerden biri ise strestir. Konu hakkında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Füsun Domaç, uyku felcinin ortaya çıkmasının engellenmesi için kaliteli ve yeterli süreli uykunun oldukça önemli olduğunu belirtmiştir. Stresli hissedilen günlerde ise uyumadan önce bazı gevşeme egzersizlerini yapmanın faydalı olacağı belirtilmiştir.

Uykudan uyanma sırasında kol ve bacakları istemli hareket ettirememe ve konuşamama gibi bazı bulgula ile ortaya çıkan uyku felcine stres ile birlikte kalitesiz uyku sebep olmaktadır. Domaç, uyku felcinin bir atak durumu olduğunu ifade etmiştir. Geçirilen atak sırasında etrafında olup bitenlerin farkında olan ve bilinci açık kişinin konuşamadığı için yoğun endişe duyduğunu anlatan Domaç, bu durumda solunum kaslarının hareketlerinde etkilenme görülmediği için normal soluk alıp vermenin devam ettiğini söylemiştir. Aynı zamanda uyku felci geçirildiği sırada ayak sesi ya da yanında birinin olması gibi görsel ve işitsel halüsinasyonlar da yaşanabilmektedir.

Sağlıklı kişilerde uyku felcinin ortaya çıkabildiğine vurgu yapan Domaç, bu durumun ailesel de olabileceğini belirtmiştir. Psikiyatrik, nörolojik veya dahili hastalıklara eşlik edebilen uyku felci depresyon, panik bozukluğu ve kaygı bozukluğu olan kişilerde de izlenebilmektedir.

Kronik yorgunluk, az uyuma, düzenli uyku uyuyamama, stres, vardiyalı çalışma, fazla kafein ya da alkol kullanımının uyku felcinin ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenilmiştir. Geçirilen atakların genel olarak kendiliğinden düzelmesi ile beraber kişinin dokunması veya seslenmesi ile daha çabuk bir şekilde ortadan kalktığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Füsun Domaç tarafından anlatılmıştır.

