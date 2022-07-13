Ukrayna Premier Ligi 23 Ağustos'ta Yeniden Başlayacak

Ülkenin spor bakanı, Ukrayna Premier Ligi'nin (UPL) 23 Ağustos'ta yeniden başlayacağını, ancak oyunların seyircisiz yapılacağını ve stadyumların herhangi bir hava saldırısı sirenleri için sığınaklarla donatılacağını söyledi.

Rusya'nın Şubat ayında Moskova'nın "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana hiçbir maç oynanmadı .

Lig üç aylık bir kış tatiline girmeden önce, fikstürlerin son turu Aralık ayında oynandı. Shakhtar Donetsk 18 maçta 47 puanla lider durumdaydı ve rakipleri Dinamo Kiev'in iki puan önündeydi.

Spor Bakanı Vadym Guttsait Pazartesi günü bir Facebook gönderisinde, maçların güvenlik ve diğer güvenlik hükümleri için askeri bir mevcudiyete sahip olacağını söyledi. 23 Ağustos tarihi Ukrayna'nın Ulusal Bayrak Günü'ne denk geliyor.

"Ukrayna'da diğer ulusal şampiyonalar gibi futbol oynamaya devam etmek çok önemli" dedi.

“Yarışmaya ve tezahürat yapmaya devam ediyoruz. Savaşmaya ve kazanmaya devam ediyoruz. Ukrayna sporu tüm cephelerde zafer kazanacak ve ilerlemesi durdurulamaz.”

Shakhtar gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ve sportif direktör Darijo Srna geçen hafta maçlarının Polonya'nın başkenti Varşova'da oynanacağını açıkladı.

Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Dinamo'nun “ev ayağı” da 20 Temmuz'da Polonya'nın Lodz şehrinde olacak.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton da Salı günü yaptığı açıklamada, 29 Temmuz'da bir sezon öncesi hazırlık maçında Dinamo'ya ev sahipliği yapacaklarını ve bu fikstürden elde edilecek gelirin Ukrayna halkını destekleyen insani yardım kuruluşlarına bağışlanacağını doğruladı.

Stadyumlar ve antrenman sahaları gibi Ukrayna'nın futbol altyapısının çoğu, Rus saldırılarından zarar gördü ve Moskova'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı tam ölçekli bir işgali başlatmasının ardından birçok yabancı oyuncu Ukrayna takımlarından ayrıldı.