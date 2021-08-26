CepteTEB "Hemen Başvur" Kampanyası İle Herkese Kredi Veriyor

Cepte TEB bireysel kredi ihtiyacı olanlara uygun faiz imkanlarından faydalanmayı sağlamaktadır. Hoş geldin faizi ile birlikte yeni müşterilere özel olarak 1,45’ten başlayan uygun faizler pek çok kişinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için büyük kolaylık sağlamaktadır. Cepte TEB kredi başvurusu ile kişiler ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedirler.

Cepte TEB Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Cepte TEB uygun faizli ihtiyaç kredisi imkanlarından faydalanmak isteyenler başvuru işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir. Cepte TEB kredi başvurusu talebinde bulunmak isteyenler bunu online olarak internet üzerinden gerçekleştirebilmektedirler.

Cepte TEB resmi internet sitesine giriş yapılmasının ardından ‘’Hemen Başvur’’ seçeneği ile ekrana gelen bilgilerin doldurulması ile Cepte TEB kredi başvurusu yapabilmek oldukça kolay olmaktadır. Kredi imkanlarından faydalanmak isteyenler Cepte TEB müşterisi olmasa bile bu fırsatlardan yararlanabileceklerdir.

Başvuru formunun doldurulup başvuru işleminin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından Cepte TEB müşteri danışmanı başvuruda bulunan kişiyi yerinde ziyaret ederek gerekli evrakları doldurmaya yardımcı olacaktır. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından kredi başvuru işlemleri tamamlanmış olacaktır.

TEB müşterisi ya da CEPTETEB müşterisi olanlar İnternet şubesi veya Mobil Şube aracılığı ile ihtiyaç kredisine kolaylıkla başvurarak uygun faiz imkanlarından faydalanma imkanına sahip olacaklardır.

Cepte TEB Hoş geldin Faizi Detayları Nelerdir?

Cepte TEB hoş geldin faizi Cepte TEB ya da TEB müşterisi olmayanları kapsayan bir kampanyadır. Kampanya kapsamında 3 ay ile 36 ay aralığında vade imkanları ile birlikte 1000 TL ile 100 000 TL uygun faizli kredi kullanılabilmektedir.

Findeks Kredi Notu 1.879 olanlar 1,49 uygun faiz imkanlarından faydalanabileceklerdir. Kampanyalar hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler Cepte TEB internet şubesi ya da TEB şubeleri ile görüşme sağlayabilirler.

Cepte TEB İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Nasıldır?

Cepte TEB kredi başvurusu yaparak uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi almak isteyenler için kredi oranları değişiklik göstermektedir. Kredi faiz oranlarının belirlenmesinde Findeks Kredi Notu etkili olmaktadır. Çekilmek istenen krediye bağlı olarak da kredi faiz oranı farklı olmaktadır.

Cepte TEB uygun koşullarda sağladığı kredi imkanları ile pek çok kişinin ihtiyaçlarını karşılamasında önemli bir yardımcı olmaktadır. Cepte TEB ihtiyaç kredisi çekenler taksitlerini Cepte TEB İnternet Şubesi, Mobil Şube, Destek Merkezi ve TEB ATM’lerinden kolay bir şekilde ödeyebileceklerdir.

Cepte TEB İhtiyaç Kredisi Başvuru Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Cepte TEB kredi başvurusu yapanların başvurularının sonuçlanma süreci hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Başvuru formunun tamamlanmasının ardından başvuru 3 dakika içerisinde gerçekleştirilmektedir. Sonuçlar başvuruda bulunan kişinin telefonuna mesaj olarak gönderilmektedir.

Cepte TEB İhtiyaç Kredisi Şartları Nelerdir?

Cepte TEB ihtiyaç kredisi almak isteyenlerin bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. 18 yaş ile 70 aralığında olan kişiler ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmaya hak kazanacaklardır. Cepte TEB ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyenler için herhangi bir kefil ya da teminat talebinde bulunulmamaktadır.

Cepte TEB Kredi Skoru Nasıl Öğrenilir?

Findeks Risk Raporu ile kredi durumunu öğrenmek oldukça basit bir işlemdir. Rapor sayesinde ödeme ve borç bilgileri öğrenilebilmektedir. Cepte TEB Mobil Bankacılık, İnternet Şubesi ya da TEB şubeleri ile istenilen bilgilere ulaşmak mümkündür. Cepte TEB kredi başvurusu uygun kampanya koşulları işe pek çok kişinin başvuruda bulunduğu bankalar arasında yer almaktadır.