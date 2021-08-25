Son Dakika, Emekliye 1500 TL Ödeme Yapılacak. Bankadan açıklama geldi. 1500 TL ödemeleri kimler alacak? Emekliye özel yapılan bu kampanya ayrıca kredi kampanyası olarak da sunulacak. İşte emekliye müjdeli haberin son dakika detayları...

Garanti BBVA bankası emekliye verdiği promosyonlar ile bir hayli ilgi topluyor. Emekli olan kişi bankaya getirdiği her kişi için 150 TL tutarında promosyon veriliyor. Yani kişi Emekli bir arkadaşını yada yakınını Garanti BBVA bankasına referans olup getirir ise bu getirmesi ile kişinin hesabına anında 150 TL promosyon imkanı veriliyor. Bununla birlikte kişi eğer farklı bir bankadan Emekli maaşını alıyor ise ve Garanti BBVA bankasına geçiş yapar ise bu geçiş ile tek seferlik 1.500 TL kadar nakit promosyon imkanı veriliyor.

Bu miktar kişinin aldığı maaşa göre değişip aylık aldığı tutara göre belirlenip daha az miktarda olabilir. Kişi eğer 1.500 TL miktarında bir Emekli maaş alıyor ise alacağı promosyon miktarı 1.000 TL olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte kişi eğer 1.250 TL ile 2.500 TL Arası bir Emekli maaşı bulunuyor ise kişinin alacağı promosyon miktarı 1.500 TL olarak belirlendi.

Yani kişinin aldığı maaş miktarına promosyon alacağı zaman en büyük etkendir. Ancak Garanti BBVA bankası diğer bankalara göre daha yüksek promosyon imkanı veriyor. Bu promosyon ek olarak tüm Emekli vatandaşlar için belli oranda kredi faiz oranları veriyor.

Bu faiz oranları sadece Emekli kişiler için geçerli olup ücretli çalışanlar için geçerli değildir. Örnek verecek olursak 10.000 TL kredi tutarının 12 ay vade ile verilmesi ile kişinin ödeyeceği tahsis ücreti 50 TL olarak belirlendi. Buna ek olarak faiz oranı ise 1.69 olarak belirlendi. Kredi İçin Emekli kişilere 3 ile 36 aya kadar vade imkanı sunuluyor. Vade imkanı kişinin kredi notu ve aldığı Emekli maaşına göre değişiklik yapar.

Emekli Maaşı Garanti BBVA Bankasına Nasıl Taşınır?

İlk defa Emekli olup maaşını alacak kişinin SSK ve Bağkur Emeklisi olacak ise e-devlet üzerinden banka seçimini Garanti BBVA olarak belirleyebilir. Kişinin siteye giriş sonrası tahsis talep ve beyan taahhüt belgesine ihtiyacı vardır. Bu belgelerde bulunan yerlerin eksiksiz şekilde dolum yapıp Emekli olduğunuz zaman maaşınızı buradan alabilirsiniz.

Emekli sandığından Emekli olacak kişilerin ise çalıştıkları kuruma Garanti BBVA üzerinden Emekli maaşı almak istediklerini belirten bir dilekçe yazmaları gerekir. Yazılan Dilekçe sonrası kişi Emekli olacağı zaman maaşını Bu banka üzerinden alır. Ancak önceden bir bankadan Emekli maaşı alıyor iseniz ve taşımak isterseniz en yakın Garanti BBVA şubesine gidip taşıma işlemi için başvuru yapmanız yeterli olacaktır.