CepteTEB Bankası üzerinden 5000 TL ile 50000 TL arasında, online kredi kampanyası başladı. 5 bin TL ve 50 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler cepteteb ihtiyaç kredisi başvurusu hakkında bilgiler öğrenmek istiyorlarsa, sizlere yaptığımız araştırmalar sonucunda bu kredi hakkında bilgileri yazımızda öğrenebilirsiniz.

Cepteteb Bankası üzerinden alacağınız 5000 TL ve 50000 TL ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılmak için bazı şartlara uygun olmanız gerekiyor. Bu banka, dijital bir banka olduğu için tüm işlemlerinizi online olarak cep telefonunuz üzerinden veya bilgisayarınız üzerinden internet bankacılığı aracılığıyla yapacaksınız. Kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı almak istiyorsanız, bankanın belirli kredi politikalarına uygun müşteri olmanız gerekiyor.

Bu kredi politikalarının en önemli seçeneklerinden bir tanesi kredi notu olmaktadır. Kredi notu düşük olan kişiler bu bankadan onay alamaz. Diğer bankalara çok başvuru sayınız varsa ve icralık ve avukatlık bir durumunuz devam ediyorsa, Cepte TEB Bankası, sizlere kredi başvurusu yapsanız bile onay vermeyecektir. Kredi kullanacak olan kişilerin düzgün kredi sicili olması gerekiyor.

CepteTEB Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Cepte TEB üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, başvuru yapacağınız yer banka mobil uygulaması veya bankanın resmi internet sitesidir. Bu bankada şubelerde kredi işlemleri olmuyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, para ihtiyacı olduğu zaman bankanın resmi internet sitesi üzerinden işlem yapabilirler. Kredi başvurusu sonrasında onay alırsanız, kredinizi hemen hesabınıza atmak üzere, banka personeli adresinize gelecektir. İş adresi veya ev adresinde kredinizi kullanabilirsiniz. Kredi onayı alan kişiler, düşük faiz oranları ile bu bankadan ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Cepte TEB bankası üzerinden kredi kullandığınızda 36 ay vade ve 3 ay erteleme imkanlarından da faydalanabilirsiniz.

Bu bankada daha önce bir hesabınız varsa, hesabınıza bağlı internet bankacılığı şifreniz ile birlikte, mobil uygulamasına girerek hemen kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Cepte TEB bankası, kredi başvurusu yapacak olan kişilere TEB bankası politikalarına göre onay verecektir.

Eğer TEB bankası üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız, TC KİMLİK numaranızı 4466 numarasına mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde SMS ile kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Kredi sonucu uygun olan kişiler, kredilerini anında kullanabilmek için TEB şubesine gidebilir. SMS kredi sadece TEB üzerinden kredi kullanacak olan kişiler için geçerlidir.