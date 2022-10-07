Cep Bankasından İstanbul Kart Yüklemesi Nasıl Yapılır?

İstanbul kart yüklemeleri için büfe veya kart dolum cihazları aramanıza artık gerek kalmadı. Bankanızın cep mobil uygulamasını indirip giriş yapın. Giriş bilgilerinizi bilmiyorsanız bankanızın müşteri hizmetlerine ulaşın ve şifre talep edin. Şifreniz ile cep uygulamasına giriş yaptıktan sonra hesabınızda bakiye olup olmadığını kontrol edin.

Ardından uygulamanın ödeme bölümünü seçin ve ulaşım kategorisine tıklayın. İstanbul kart yazan bölümü seçikten sonra kartınızın numarasını buraya yazarak sisteme kaydını sağlayın.

Ardından yükleme yapacağınız tutarı seçip işleme devam edin. Yükleme sonrasında bakiyenizin İstanbul karta geçmesi için sizden telefonunuzun nfc özelliğini açmanız ve kartınızı okutmanız istenecektir. Bu işlem tamamlandıktan sonra bakiyeniz sorunsuz bir şekilde kartınıza geçiş yapmış olacaktır.

Cep bankasından İstanbul kart yüklemesi yapmak bu kadar basit bir işlemdir. Kontrol sağlamak için İstanbul kart mobil uygulamasına girip bakabilirsiniz.

Akıllı telefonunuzda düşük ihtimalde olsa nfc özelliği bulunmuyor olabilir. Bu durumda yükleme yapmanız maalesef mümkün değildir. Yaptığınız yüklemeler hesabınıza geçiş yapmayacaktır. Paranızı geri almak için ödemeler kısmından iptalini sağlayın. İptal etmekte sorun yaşıyorsanız müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.