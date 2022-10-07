Bankamatik kartı kullanan kişiler için duyuru! 5 gün içinde işlem yapmanız isteniyor! 3 banka duyurdu

Bankamatik kartı kullanan kişiler, 5 gün içerisinde işlem yapmaları durumunda 3 banka üzerinden ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabileceği haberi verildi. Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar, aşağıdaki bankalar üzerinde hesaplar olması durumunda 5 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanabilecekler ve onlarından bu krediler, hesaplara yatırılarak, yine aynı gün içinde kullandırılacaktır. 5 gün içerisinde başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda sizlere verilecek olan 50000 TL'ye kadar kredilerde 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturabilir, 100000 TL kadar kredi onayı almanız durumunda ise 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak, bankamatik kartı hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Başvurularını gerçekleştiremeyecek olan kişiler nakit ihtiyacı olmaları durumunda aşağıdaki bankalar üzerinden banka kredi puanı uygun olması durumunda yine aynı gün içinde işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi olabilmektedir.

Akbank üzerinden, bankamatik kartına 50000 TL'ye kadar hemen ödeme!

Başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların Akbank, hesabı olması durumunda, Akbank Direkt uygulaması, şifresi alarak başvurularını gerçekleştirip, hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri alabileceğini söyleyebiliriz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan başvurularda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenecekleri bu kampanyalara katılarak, işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilir ve onaylanan kredileri hemen kullanabilmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılan başvurularda, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredisini hesaplarına alabilmeleri için başvurularını yapmadan önce banka kredi puanına uygun olup olmadığını öğrenmesi gerekiyor.

Denizbank ve TEB Bankası üzerinden başvuru!