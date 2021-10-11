Polonya’da Binlerce Kişi Sokağa Döküldü

Protestocular, AB hukukunun bazı bölümlerinin Polonya anayasasına aykırı olduğunu tespit eden mahkeme kararının ülkeyi Avrupa Birliği'nden ayrılmaya zorlayacağından korkuyorlar.

Pazar akşamı AB bayrakları sallayan binlerce kişi, Varşova'nın tarihi Kale Meydanı'nı bazıları "Kalıyoruz!" sloganlarıyla doldurdu.

Ana muhalefet partisi Sivil Platform'un lideri Donald Tusk, Polonya'nın Avrupa Birliği üyeliğini sürdürmek için protesto gösterileri çağrısında bulunmuştu. Kalabalığa konuşan Bay Tusk, lider Jaroslaw Kaczynski liderliğindeki iktidar partisinin eylemlerini kınadı.

“Sahte mahkeme, yargıç cübbesi giymiş ve parti liderinin emriyle Polonya anayasasını ihlal ederek vatanımızı AB'den çıkarmaya karar veren bir grup insan” konusunda uyardı. Neticede Avrupa Birliği'nden neden ayrılmak istediklerini, aslında vatandaşların haklarını ceza almadan çiğnemek, demokratik ilkeleri çiğnemek, engelsiz çalmak için çok iyi biliyoruz” dedi. Kaczynski, Polonya'nın AB'den ayrılmasını istediğini reddetti ve Polonya'da bloğa üyelik için halk desteği çok yüksek.

Elinde Polonya bayrağı tutan protestocu Miroslaw, Financial Times'a şunları söyledi: “Buraya geldim çünkü Polonya'nın AB dışında olmasını istemiyorum. Komünizmin neye benzediğini hatırlıyorum ve Polonya'nın tekrar buna dönmesini istemiyorum. Benim için vatansever olmanın anlamı burada olmak.”

Poznan, Krakow, Gdansk ve Lublin de dahil olmak üzere Polonya'nın diğer birçok şehrinde de gösteriler düzenlendi.

Ülkenin anayasa mahkemesinin geçen Perşembe günü aldığı bir karara tepki olarak kitlesel protestolar düzenlendi. Hükümete büyük ölçüde sadık bir mahkeme tarafından verilen kararda, ulusal anayasanın AB hukuku üzerinde önceliği olduğu sonucuna varıldı. Bu, Varşova ile Brüksel arasındaki uzun bir çatışma hattının sonuncusu ve Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen Cuma günü yaptığı açıklamada, karardan "derin endişe duyduğunu" söyledi. Polonya, 2028 yılına kadar AB'den 142 milyon sterlin alacak ve eleştirmenler, hükümetin Brüksel'le kavga ederek bu finansmanı riske attığını söylüyor.

İktidardaki Hukuk ve Adalet partisinin lideri Jaroslaw Kaczynski geçen ay şunları söyledi: “Polexit olmayacak. Bu bize karşı defalarca kullanılmış bir propaganda icadıdır. AB'de olmak istiyoruz. Ancak aynı zamanda egemen bir devlet olarak kalmak istiyoruz.” Ancak muhalifleri, parti AB'den açıkça ayrılmak istemese bile, son olayların AB ile daha fazla çatışmaya ve nihayetinde Polonya'nın geri çekilmesine yol açabileceğini söylüyor.