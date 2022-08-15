Cebinde Ziraat Bankası Kartı Olan ve Banka Hesabı Bulunan Kişilere 125.000 TL Ödeme Yapılacak! 

Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni kampanyada kendi bankasında hesabı olan vatandaşlar ile birlikte kendi bankasının kredi kartı ile bankamatik kartını kullanan kişilere düşük faizli kredi ödemesi yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası, özellikle diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar için hazırlamış olduğu 125000 TL ihtiyaç kredisinde 12 ay vadeye kadar sizlere ödeme tablosu hazırlayarak, kredi imkanı sağlamaktadır.

Ziraat Bankası Genel Müdürlük tarafından ve bankanın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan başvurular sonrasında 125000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verileceği ve ağustos ayı sonuna kadar bu kredi kampanyasının devam edeceği açıklandı. Cebinde, Ziraat Bankası kartı olan ve banka hesabı olan kişiler, 125000 TL, başvurularını internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden hemen internet şifresi alarak, Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilirler.

Ziraat Bankası üzerinden yüksek limitli kredi kullanarak borç kapatma kredisi alacak olan vatandaşlar ise internet üzerinden başvuru yapmaması gerekiyor. Almış olduğunuz ihtiyaç kredisinde borç kapatma kredisi olarakda işlem yapmak istiyorsanız ve diğer bankadaki olan tüm borçlarınızı kapatarak rahat bir nefes almak istiyorsanız size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimliğiniz ve gelir belgeniz ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

EMEKLİYE KREDİ

Ziraat Bankası üzerinden kredi almak isteyen vatandaşların emekli olmaları durumunda ise emekli maaşları üzerinden krediler verilmektedir. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilirler ve maaşlarını bu bankaya taşıdıktan sonra yüksek limitli krediler kullanabilmektedirler. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası şubelerine taşımanız durumunda 750 TL'ye varan emekli promosyon imkanından da faydalanmanıza olanak sağlanmaktadır. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi imkanı sağlanıyor. Ziraat Bankasının resmi internet sitesine giriş yaptıktan sonra ihtiyaç kredisi hakkında bilgileri detaylı olarak öğrenebilir ve kredi kampanyalarıyla birlikte güleceğim faiz oranlarını görebilirsiniz.