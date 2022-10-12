Cebinde Yapı Kredi Bankası Kartı Olanlara 70.000 TL Ödeme Verilecek! Bankadan Resmi Olarak Açıklama Yayımlandı!

Cebinde, Yapı Kredi Bankası kartı olan ve kredi kartı kullanan herkes başvurularını internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yaparak, ekim ayı sonuna kadar 70000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi alabilmektedir. Cebinde, Yapı Kredi Bankası kredi kartı ve bankamatik kartı kullanan vatandaşlar, 24 ay vadeli 70000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa bu bankanın yapmış olduğu kredi politikalarına uygun bir müşteri olmasıda istenmektedir. Yapı Kredi Bankası bankamatik kartı ve kredi kartı kullanan vatandaşlar, düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda, şubelere gitmeden, alacakları bu kredilerde şartları uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi işlemlerini 5 dakika içerisinde yapabilmektedirler.

En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini hızlı birşekilde yapacak olan kişilere banka internet bankacılığı uygulaması olan Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasını tercih etmenizi istemektedir. Banka şubelerine gitmeden kredi onayı alıp hesabınıza yatıracağınız bu ödemeleriyle birlikte sizlerde Yapı Kredi Bankası üzerinden aynı gün içinde kredi işlemlerinizi yapabilecek ve onaylanan bu kritiklere hesaplarımıza yatırarak kullanabileceksiniz. Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlar dahilinde 3 ay ertelemeli kredi alabilmektedirler.

En yakın banka şubeleri üzerinden şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi işlemlerini yapabileceğiniz kampanyaları, ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak ta katılabiliyorsunuz. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik ve aylık gelir yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlar, onaylanan tutarı, hemen en yakın banka şubesi üzerinden kimlikleriyle birlikte istedikleri zaman kullanabilmektedirler.