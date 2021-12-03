Cebinde bankamatik kartı olan kişilere 15.000 TL ödeme aralık ayı sonuna kadar uzatıldı

Bankamatik kartına 15.000 TL ödeme alacak olan kişiler Aralık ayı sonuna kadar başvuru yapabilecek. Bankamatik kartı kullanan kişiler 15.000 TL kadar ödeme almak istiyorlarsa bankaların internet bankacılığına girerek veya sms kredi servisini kullanarak onay alabilir ve bu parayı hesaba yatırabilir. 3 bankanın yapmış olduğu kampanya ile birlikte aralık ayı sonuna kadar yapılacak olan başvurularda güncel faiz oranları ile işlem yapılacak.

Yapı Kredi Bankası

Kampanyayı ilk başlatan bankalardan bir tanesi olan Yapı Kredi Bankası ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara bankamatik kartı üzerinden 15.000 TL ödeme yapıyor. Yapı Kredi bankası'nın bankamatik kartını kullanıyorsanız bankanın internet bankacılığı şifresini oluşturarak mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan istediğiniz limitlerde Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka düşük faiz oranları ile 15.000 TL ödeme yaparken vatandaşlara 12 ay 24 ay ve 36 ay vadeli kredi seçenekleri sunmaktadır. Kredi onayı alan kişiler 15.000 TL kullanmak istiyorsa ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yaparak ilk taksidini 2022 yılında ödemeye başlar.

Akbank

Dijital olarak kredi veren Akbank 15 bin TL'ye kadar kendi banka hesabı olan vatandaşlara işlem yapacak. Akbank 15.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler Akbank direkt uygulamasına girerek buradan kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan tutarı kendi Akbank bankamatik kartına yatırabilir. 15.000 TL ödeme alan kişiler 90 gün ertelemeli ve en yüksek 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilir. Akbank ayrıca sms ile ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden de kredi başvurusu alıyor.

Qnb Finansbank

Kampanyayı aralık ayı sonuna kadar devam ettirecek olan qnb Finansbank t.c. kimlik numarasına 5030 numarasına mesaj atan kişilere 5 dakika içerisinde sonucu gönderiyor. Mesajda gönderilen Kredi sonucu olumlu ise finansbank'ın mobil uygulamasına giriş yaparak veya resmi internet sitesi üzerinden internet bankacılığına giriş yaparak onaylı tutarı kullanabilirsiniz. Finansbank başlatmış olduğu bu Kredi kampanyasında bankamatik kartını atacağınız para ile birlikte 7gün 24saat istediğiniz Finansbank ATM sinden bu parayı çekebileceksiniz. Bankaların resmi internet sitelerine girerek güncel faiz oranlarını öğrenebilir Kredi hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.