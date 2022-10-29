Cebinde Akbank ve Denizbank kartınız varsa, Banka şubesine gitmeden IBan Numarasına 40 bin TL Ödeme Alın

Cebinde Akbank ve Denizbank kartı olan vatandaşlar için yapılan kampanyalarda nakit ihtiyacı olan vatandaşları uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanı sağlanarak nakit ihtiyacı olması durumunda hızlı bir şekilde hesap numaralarını ödemeler yapılıyor. Akbank ve Denizbank kartı olan vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda diledikleri zaman başvurularını gerçekleştirerek 40.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanından faydalanarak nakit kredi kullanılabilecek. Akbank ve Denizbank üzerinden sizler de başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi yapabilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarınıza yatırarak hemen kullanabileceksiniz.

Denizbank ve Akbank üzerinden sizler de başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi kullanabilmesi için banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması isteniyor.

DenizBank kredi başvurusu

Denizbank üzerinden cebimde Kredi kampanyasına başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar uygun faiz oranları ile birlikte kredi almak istiyorlarsa cep telefonları üzerinden SMS atabilir.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar kredim t.c kimlik ve doğum tarihini gün ay yıl olarak yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra nakit ihtiyacınızın olması ile birlikte sizlere onay verilen mesajı istediğiniz banka şubesinden veya Denizbank mobil uygulaması üzerinden kendi IBAN numaranıza gönderebilirsiniz.

Akbank kredi başvurusu

Cebinde Akbank kartı olan vatandaşlar ise Akbank direkt uygulamasını indirerek başvurularını internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7/24 yapabilmektedir. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz Kredi başvurularında hem gelir belgesiz olarak kredi onayı alabilecek hem de diğer bankalar ile karşılaştırma yaptığınız zaman masrafsız ve düşük faizli kredi almış olduğunuzu görebileceksiniz. Akbank ayrıca Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere Kredi imkanı sağlamaktadır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır.