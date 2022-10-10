11 Haneli TCKN Numarası Üzerinden 10000 20000 30000 ve 50000 TL Ödemeler Başladı! Hemen Alın ve Yararlanın.

11 haneli TC kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, 10000 TL ile 50 bin TL arasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara, QNB Finansbank ile birlikte Yapı Kredi Bankası, yeni bir kampanya yaptığını ve başvurularını oturdukları yerden yapacaklarını açıkladı. Ekim ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da hemen aynı gün içerisinde kullandırılma sunacaktır. Tc kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen kişilere 36 ay vadeli, hemen işlem yapılacağı açıklandı. Tc kimlik numarası üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak, demem kullandırılacaktır.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Tc Kimlik Numaranız: 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvuru sonrasında kredi onayı alacak olan tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde 3 ay ertelemeli olarak kredi işlemleri sunacak. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler, 5 dakika içerisinde onay alabilecekleri bu kredi kampanyalarına katılmak istiyorlarsa, ayrıca bankada internet bankacılığını kullanarak kredi kullanabiliyor. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşları acil kredi kampanyasına katılmak için başvurularını internet bankacılığı üzerinden yapmak istiyorsa, banka hesabı üzerinden bir şifre oluşturması gerekmektedir.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartları uygun olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan kredi işlemlerinde cep telefonunuz üzerinden SMS atarak ve internet bankacılığımızı kullanarak istediğiniz zaman, başvurumuzu gerçekleştirerek, bu bankadan ne kadar kredi onayı aldığını görebilirsiniz. Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuçlarını hemen öğrenebilecek ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak, aynı gün içinde kullandırılacaktır. Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi verilmektedir.