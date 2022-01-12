CDC, ABD'de COVID Hastaneye Yatışlarının Geçen Hafta %33 Arttığını Söyledi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri başkanı, ABD'de koronavirüsten hastaneye yatışların geçen hafta yaklaşık yüzde 33, ölümlerin ise yüzde 40 arttığını söyledi.

Bu arada, sağlık bakanlığı verileri Çarşamba günü 5.000 vakayı geçerek Suudi Arabistan'ın şimdiye kadarki en yüksek günlük yeni COVID-19 enfeksiyon sayısını kaydettiğini gösterdi.

Avrupa İlaç Ajansı, Omicron koronavirüs varyantının kıtaya yayılmasının COVID-19'u insanlığın yaşayabileceği endemik bir hastalık olmaya doğru ittiğini söylüyor.

Diğer önemli gelişmeler:

Kızıl Haç, Omicron'un Güney Asya'nın sağlık sistemlerini bunaltmakla tehdit ettiğini söyledi

DSÖ, Avrupa'daki insanların yarısından fazlasının Mart ayına kadar Omicron'u yakalayabileceğini tahmin ediyor.

DSÖ ayrıca, tekrarlanan takviyelerin virüsün ortaya çıkan varyantlarına karşı iyi bir strateji olmadığını ve daha fakir ülkelerin ilk aşılarını almalarını sağlamak için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

İşte Çarşamba için son gelişmeler:

AstraZeneca, ABD'nin ek 500.000 Evusheld dozu alacağını söyledi

AstraZeneca, ABD hükümetinin COVID-19 tedavisinde kullanılan antikor kokteyli Evusheld'den 500.000 doz daha satın almayı kabul ettiğini söyledi.

2022'nin ilk çeyreğinde teslim edilmesi beklenen ek dozlar, bir laboratuvar çalışmasında yüksek oranda bulaşıcı Omicron koronavirüs varyantına karşı Aralık ayında nötrleştirme aktivitesini koruduğunu gösteren 700.000 doz antikor tedavisinin daha önce satın alınmasına eklenecek.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi geçen ay Evusheld'e, bağışıklık sistemi zayıf olan veya koronavirüs aşılarından ciddi yan etki öyküsü olan bireylerde COVID-19 enfeksiyonlarını önleme yetkisi verdi.

Şirket, ABD'de virüse maruz kalmadan önce COVID-19 semptomlarını önlemeye izin verilen tek antikor tedavisi olduğunu söyledi.

İngiltere hükümetinin iddia edilen COVID kuralı ihlal eden partileri

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Mayıs 2020'de Downing Street'teki evinde bir bahçe partisine katıldığını ve hükümetinin koronavirüs karantina kurallarını ihlal ettiğini kabul ettikten sonra istifa etmesi için baskı altında.

Johnson'ın Çarşamba günkü kabulü ve özrü, Pandemi başladığından bu yana Muhafazakar Parti lideri, personeli ve diğer üst düzey isimlerin dahil olduğu iddia edilen kuralları çiğnediği iddia edilen toplantılarla ilgili bir dizi tartışmada en son ve en yüksek profilli skandala işaret etti.