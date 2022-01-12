Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bankalara Çağrı Yaptı! Acil Nakit İhtiyacı Artık Sorun Olmayacak

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bankalara yapmış olduğu Çağrı sonrasında artık kamu bankaları üzerinden 50.000 TL gibi yüksek limitli krediler kullanabilecek ve bu kredileri 36 ay vadeye kadar bölerek uzun vadelerle Kredi ödemelerini gerçekleştireceklerdir. 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden işlem yaparak acil destek Kredi kampanyasına katılabilirler.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız acil ihtiyaç kredisi için en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte giderek Kredi başvurusunda bulunabilir değerlendirme sonucuna hemen öğrenebilir kredi onayı almanız durumunda da kredimizi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası müşterisi olan vatandaşlar devlet destekli olarak verilecek düşük faizli kredileri kullanabilmeleri için banka hesapları olması ve banka hesapları üzerinden internet bankacılığı şifresi alması gerekiyor. Bu şekilde işlem yapan kişiler Ziraat Bankası üzerinden hızlı bir şekilde Kredi başvurusunu mobil uygulama aracılığıyla yapacak ve 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanacaksınız.

VakıfBank

Bir diğer kamu Bankası olan Vakıfbank üzerinden de 50.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olması gerekiyor. Sigortalı olarak çalışan kişilerin en düşük kredi notu 1100 ve üzerinde olması sigortalı olarak çalışan kişilerin ayrıca son çalıştıkları iş yerlerinde 6 aydır sigorta primlerinin yatıyor olması gerekmektedir.

Emekli olan kişiler ise emekli maaşını bu bankadan alma şartı ile kredi başvurusunda bulunabilir onaylanan krediyi hemen kullanabilir. 50.000 TL'ye kadar kredi onayı alan vatandaşlar banka şubelerine gitmeden işlem yapmak istiyorlarsa VakıfBank'ın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan Kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Halkbank

Devlet destekli olarak Kredi alabileceğimiz bir diğer banka ise Halkbank olmaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar 50.000 TL işlem yapmak istiyorlarsa banka şubelerine giderek veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak Kredi başvurusunda bulunabilir. 50.000 TL kredi kullanacak olan kişiler ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapmak kaydıyla Kredi birine hemen alabiliyorlar.