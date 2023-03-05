Çalışmadan emekli olmanın yeni yolunu SGK açıkladı! Flaş olarak duyuruldu

SSK-SGK Ve Bağkur'dan Çalışmadan Nasıl Emekli Olabilirsiniz? Tercihlerinize Bağlı Olarak Bunu Yapmanın Birkaç Yolu Vardır

Yeni emeklilik formülü haberler kısa zaman önce açıklandı! Çalışamama gibi nedenlerle işinizden ayrılmış olsanız da yine de prim ödeyerek emekli olabilirsiniz!

Emekli Durumu Nasıl Olabiliyor?

Emekli olmak birçok kişinin hayalidir. Peki SSK-SGK ve Bağkur'dan çalışmadan nasıl emekli olabilirsiniz? Tercihlerinize bağlı olarak bunu yapmanın birkaç yolu vardır. Bu anlamda dileyen herkes emekli olabilir. Dileyenler dışarıdan prim ödeyerek emekli olabiliyor. Bir süre çalıştıysanız ve artık emeklilik yaşınıza yaklaşıyorsanız, işvereninizin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gibi bir genel müdürlüğü ile görüşmeniz önemlidir. Bu, emekliliğiniz için gerekli düzenlemeleri yapmanıza yardımcı olacaktır. Ardından, gerekli tüm şartlar sağlandığın emekli olma şansınız yakalayabilirsiniz.

Çalışmadan Emekli Olma Yöntemi Nasıldır?

Emekli olmak için çalışmayan insanlar için yaygın bir yol prim ödemektir. Bu, normal bir tasarruf hesabında kazanacağınızdan daha yüksek getiri sunan bir emeklilik durumuna daha fazla nakit anlamına gelir. Bu, zaman içinde büyük bir fark yaratabilir ve bir emeklilik planı olmadan para biriktirdiğinizden daha erken emekli olmanızı sağlar.

İsteğe bağlı sigorta, Bağ-Kur'un emeklilik koşulları devam ettiği sürece her ay kendi primlerinizi ödeyerek emekli olabileceğiniz bir plandır. İsteğe bağlı prim yatıran kişinin SGK'lı birine göre daha fazla prim günü olması gerekir. Ancak bu şekilde kişilerin yaşlılığı garanti altına alınmaktadır.

haber24.com özel haber