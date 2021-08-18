Büyükşen Çifti Cinayetinde Yeni Ölüm Haberi!

Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen ve Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayet, 3 sene önce yaşanmıştı. 54 yaşında hayatını kaybeden Necla Büyükşen ile 55 yaşındaki Metin Büyükşen çiftinin ölüm sebebi ise kiralık katilin yanlış adrese gitmesi olarak ortaya çıkmıştı. Bir süre boyunca Türkiye gündeminde yer alan ve hakkında çok sayıda yorum yapılan Büyükşen çifti cinayeti hakkında yeni bir gelişme yaşandı ve şoke eden bir ölüm haberine ulaşıldı.

Konya'da meydana gelen Büyükşen çiftinin cinayetinde Mustafa Okşen isimli şahsın kasten öldürmeye yardım etme suçundan tutuklandığı öğrenilmişti. Okşen’in, tutuklu bulunduğu Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde fenalaştığı ve ardından sağlık ekipleri tarafondan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bilgisi öğrenildi. Doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Mustafa Okşen, ölüm haberi ile gündemde yer aldı. Yaşanan şoke eden ölüm sonrasında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da soruşturma başlattığı öğrenildi.

Korkunç olayın 3 Eylül 2018 tarihinde İsmil Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde meydana geldiği öğrenilmişti. Konu hakkında edinilen bilgilere göre, kar maskeli olan bir kişi kapısı açık olan eve girerek emekli memur olan Metin Büyükşen ile 54 yaşında olduğu öğrenilen eşi Necla Büyükşen’e ateş ederek çifti öldürmüştü. Hayatını kaybeden çiftin yanı sıra evde bulunan 24 yaşındaki Büşra Büyükşen de susturucu takılan tüfeğin tutukluk yapması sonucunda baygınlık geçirmiş ve ölmüş gibi bir davranarak kurtulmuştu. Geçirdiği dehşey verici dakikalar sonrasında yatak odasının penceresinden atlayarak yoldan geçen komşularının aracına binen 24 yaşındaki Büşra Büyükşen ise Jandarma'ya giderek olayı anlatmış ve korkunç cinayet hakkında detaylar merak konusu olmuştu.

Büşra Büyükşen’in anlattıkları sonrasında jandarma ekipleri olay yerine gelmiş ve Necla ile Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenleri ile karşılaşmıştı. Pencereden atlama sırasında ayağında kırıklar oluşan 24 yaşındaki çiftin kızları Büşra Büyükşen’in ise Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenilmişti. Korkunç olay hakkında son olarak Mustafa Okşen’in hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.