Baht Oyunu Meltem Kimdir? Baht Oyunu Meltem Gerçek İsmi Nedir?

Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve her yeni bölümü ile beğeni toplayan Baht Oyunu dizisinin son bölümüne Meltem isimli bir oyuncu katıldı. Bora'nın çocukluk arkadaşı olan Meltem karakterine hayat veren oyuncunun kim olduğu, gerçek ismi ve yaşı araştırıldı. Peki Baht Oyunu Meltem kimdir? Sizler için Baht Oyunu dizisinin son bölümünde Ada'nın kıskandığı Meltem hakkında detaylı bilgileri haberimizin devamında yazdık.

Baht Oyunu isimli başarılı dizi projesine konuk olarak katılan ve Meltem karakterine hayat veren oyuncunun isminin Selver Mira Atagül olduğu öğrenildi. 20 yaşındaki genç ismin Antalya'da yaşadığı bilgisine ulaşılırken Atagül’ün eğitimini ve iş hayatına bir arada ilerletmeye çalıştığı da dikkatleri çeken bir gelişme oldu.

Baht Oyunu Meltem Kaç Yaşında? Selver Mira Atagül Kaç Yaşında?

Denizlili manken Selver Mira Atagül'ün Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 2. sınıf öğrencisi olduğu bilgisine ulaştık. Genç oyuncu spor yapmanın yanı sıra latin dansları ile de ilgilenmekte. Atagül, geçen sene düzenlenen Miss Mediterranean 2018 Güzellik Yarışması’nda 3’üncülük tacı taktı. Eğitimine devam etmekte olan 20 yaşındaki oyuncu, aynı anda dizi projelerine de katılım gösteriyor.

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Bart Oyunu dizisinin son bölümüne Meltem karakteri ile katılan genç oyuncu Selver Mira Atagül, Bora'nın yazlıktan tanıdığı çocukluk arkadaş olarak izleyici karşısına çıktı. Aynı zamanda Bora’nın kişisel Asistanı olarak işe başlayan Meltem, Ada ile Tuğçe'den tepki topladı ve izleyicileri güldürdü.

Meltem'in işe alınması ile birlikte kıskançlık duygusunu hisseden Ada, çeşitli planlar yaparak Meltem'in gerçek amacını öğrenmek istedi. Dizinin son bölümünde başarılı oyuncu Cemre Baysel tarafından hayat verilen Ada karakteri, sergilemiş olduğu performans ile adından söz ettirirken izleyicilerin de kalbini çaldı.

Meltem karakterinin iyi niyetli olmadığını ve farklı bir şeyin peşinde olduğunu düşünen Ada, Meltem'in telefon konuşmalarını dinlemeyi de ihmal etmedi ve üstelik Bora’nın kişisel asistanını arabası ile takip etti.