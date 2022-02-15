Bakan Koca Yeni Vaka Sayısını Açıkladı ve Bir Uyarıda Bulundu!

Kamuoyu bilgisine sunulan yeni koronavirüs tablosu dikkat çekti ve Sağlık Bakanlığı’nın açıklamış olduğu sonuçlar gündemde yer aldı. Son 24 saat içerisinde Türkiye'de 76 bin 632 kişinin koronavirüs testinin pozitif sonuç verdiği bilgisine ulaşılırken 266 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi de aktarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise salgın süresi boyunca tespit edilmiş vaka sayısının yaklaşık olarak 14 milyon olduğunu ifade etti.

Bunun yanı sıra yetişkin nüfusunun ise 62 milyon civarında olduğunu belirten Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, herkesin bu süreçten etkilendiğini ancak büyük bir kısmının kendisini korumaya başardığını söyledi. Vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, elde edilen bu başarının dönem sonuna kadar devam etmesi gerektiğini açıkladı. Doğru olanın tedbir almak olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Nasılsa bulaşacak” demenin yanlış olduğunu da belirtti.

Günlük koronavirüs tablosu kamuoyu bilgisine sunuldu ve son 24 saat içerisinde Türkiye'de 438 bin 553 koronavirüs testinin yapıldığı ve yapılan bu testlerden 76 bin 632 kişinin pozitif sonuç aldığı bilgisine ulaşıldı. İyileşen kişi sayısı ise 74 bin 936 olarak açıklanırken 266 kişinin da yaşamını yitirmesi üzüntü ile karşılanan bir bilgi oldu.

Koronavirüs aşısı hakkında önemli bilgiler vatandaş ile paylaşıldı ve 18 yaş üstü aşı uygulananların oranı yüzde 84,81 olarak bildirildi. Bunun yanı sıra birinci doz koronavirüs aşısı yapılanların oranı da yüzde 92,76 olarak açıklandı ve Türkiye'de bugüne kadar gerçekleşen aşı miktarı 144 milyon 173 bin 367 doz olarak bildirildi.

En az iki doz koronavirüs aşısı yaptıranların 18 yaş üstünün bulunduğu en yüksek 10 il Ordu, Amasya, Osmaniye, Kırklareli, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Zonguldak, Manisa ve Balıkesir olarak açıklandı. Siirt, Şanlıurfa, Batman, Muş, Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Ağrı ve Bitlis ise en az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller arasında yer aldı.