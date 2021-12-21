Rubato Grubunun Solisti Yargılanmaya Devam Edildi

Özer Arkun isimli Rubato grubunun solistinin evlenme aşamasında olduğu kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunduğu ve şiddet uyguladığı gerekçesi ile yargılandığı davanın dosyası “tehdit”, “hakaret” ve “kasten basit yaralama” suçları yönünden uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Duruşma, Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü ve tutuksuz sanık Özer Arkun ile birlikte Müşteki B.Y. ve taraf avukatları da katılım gösterdi. Duruşma sırasında görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı ise söz konusu dava dosyasının uzlaştırma bürosuna gönderilmesini talep etti ve söz verilen Rubato grubunun solisti sanık Özer Arkun da söyleyeceği bir şeyin bulunmadığını ifade etti. Bunun yanı sıra müşteki B.Y.’nin avukatının da eksiklerin giderilmesini istediği öğrenildi.

Mahkeme heyeti ara kararı açıkladı ve sanık Özer Arkun’un üzerine atılı olan hakaret tehdit ve kasten yaralama suçlarının uzlaştırmaya tabi olmasını dikkate alarak söz konusu dosyanın bu suçlar açısından uzlaşma hükümlerinin uygulanması amacıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaştırma bürosuna gönderilmesi konusunda karar aldı.

İddianame Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı ve müşteki B.Y. ile sanık Özer Arkun’un arkadaş oldukları ve bununla birlikte 2020 senesinin Mart ayında evlilik kararı alarak beraber yaşamaya başladıkları belirtildi.

Suç tarihinde müşteki ile sanık Özer arasında evlilik meselesi sebebi ile tartışma çıktığı aktarılan iddianamede sanık Arkun’un elinde bulunan su dolu bardağı küfür ederek müştekinin suratına fırlattığı, cep telefonu ile bilgisayarını kullanmasına engel olduğu ve kapıyı kilitleyerek evden çıkmasını engellediği, suratına yumruk attığı, sağ kolunu bükerek kafasına yumruk attığı ve atletini sıyırarak öpmeye çalıştığı anlatıldı.

Sanık Özer Arkun’un iddianamede kasten basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, tehdit, nitelikli yağma, basit cinsel saldırı ve hakaret suçlarından toplamda 19 sene 3 aydan 40 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılmasının talep edildiği belirtildi.