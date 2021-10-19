Burgan bank anında borç kapatma kredisi kampanyası başlattı. Burgan bank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 200 bin TL'ye kadar onay alırlarsa hızlı bir şekilde hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi kullanabilecekler.

Burgan bank son zamanlarda yapmış olduğu kredi kampanyaları ile birlikte emekli olan kişilere ve daha önce bankalardan icralık olmuş olan kişilere Kredi verdiğini duyurmuştu. Son zamanlarda artan borç yükü ile birlikte bankalarında borç kapatma kredisi kampanyaları gündem olmaktadır. Burgan bank üzerinden de anında borç kapatma kredisi başvurusu yaparak hızlı bir şekilde bu banka üzerinden tüm banka borçlarınızı tek bir yere toplayan Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka üzerinden yapılan açıklama ile birlikte en fazla 200 bin TL'ye kadar olan kredi ve kredi kartı borçları için burgan bank düşük faizli masrafsız ve ertelemeli olarak Kredi vereceğini duyurdu.

Burgan bank borç kapatma kredisi başvurusu ve detayları...

Özel bankalar arasında gösterilen ve son zamanlarda oldukça kredi kampanyası yapan burgan bank emekli olan müşterilere göstermiş olduğu kredi kampanyalarını şimdi bireysel olan ve ticari olan müşterilerine de gösteriyor. 200 bin TL'ye kadar diğer bankadaki olan tüm ihtiyaç kredisi kredi kartı ve kredili mevduat hesabı borçlarınızı tek bir bankada toplayarak ödeme yapabilirsiniz.

Burgan bank verdiği krediler de 200 bin TL'ye kadar olan limitlerde bankanın uyguladığı 24 ay vadeli olarak Kredi kampanyasına sizleri sokacaktır. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 50.000 TL'ye kadar onay almak istiyorlarsa da burgan bank'ın 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılabileceklerini söyleyebiliriz.

Emekliye burgan bank'tan maaş taşımalı ve borç kapatmalı kredi

Emekli olan kişiler için de burgan bank kampanya yapmaya devam ediyor. Emekli olan kişilere ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi verecek olan burgan bank maaş taşıma işlemleri sonrasında şartsız ve gelir belgesiz Olarak emekli olan kişilere Kredi vermektedir. Size en yakın burgan bank şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve hemen Kredi sonucunu da aynı gün içerisinde öğrenebilirsiniz. Burgan bank ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra banka sizleri hızlı bir şekilde Kredi sonucunu verecek ve ne kadar kredi onayı aldığınızda faiz oranları hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 200.000 TL üzerinde kredi kullanmak istiyorsanız ipotek karşılığı burgan bank kredi kampanyasına katılabilir ve buradan bu şekilde başvuru yapabilirsiniz.