Şekerbank 0.55 faiz oranları ile emekli olan kişilere borç kapatma kredisi verecek. Şekerbank üzerinden yapılan duyuru ile birlikte emekli olan kişilere 0.55 faiz oranları ile borç kapatma kredisi kampanyası başlatıldı. 0.55 faiz oranları ile kredi kullanmak isteyen emeklilerin emekli maaşları Şekerbank üzerinden alınması veya ilk defa şeker banka maaş taşıması gerekmektedir. Emekli olan kişiler 100 bin TL'ye kadar alacakları bu kredilerde 100.000 TL üzerinde de işlem yapmak istiyorlarsa kredi notu ve gelir durumu önemli olacaktır.

Şekerbak'ın Kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte sadece emekli olan vatandaşlara borç kapatma kredisi ve ihtiyaç kredisi olarak 0.55 faizlerle Kredi vereceği duyurusu yapıldı.

Şekerbank 0.55 faiz oranları ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

Şekerbank üzerinden verilen 0.55 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler Şekerbank kredi politikalarına uygun olması şartı ile bu kredileri hemen kullanabilirler. 0.50 5 faiz oranlı Kredi Şekerbank özel müşterilerine tanıdığı bir kredi kampanyasıdır. Daha önce bu bankada hiçbir çalışma yapmadıysanız kredi başvurusu yaptığınız zaman bankanın güncel faiz oranlarından yararlanarak işlem yapabilir ve bu şekilde Kredi kullanabilirsiniz.

Şekerbank emekli olan kişilerden emekli maaşlarını bu bankaya taşımalarını isterken sigortalı olarak çalışan kişilerden ise sigorta prim günlerinin son işyerinde en az 5 aydır olmasını isteyecekler.

Şekerbank üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılacak?

Tüm belirtilen şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız Şekerbank üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurunuzu banka şubelerinden yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler en yakın Şekerbank şubesine kimlik ve gelir belgesi ile birlikte giderek şeker banka'nın yapmış olduğu bu ayrıcalıklı kampanyaya katılabilirler. 36 ay vadeye kadar 50.000 TL kredi kullanacak olan kişiler 50.000 TL üzerinde ise 24 ay vadeye kadar belirtilen Kredi limitleri ne göre ihtiyaç kredisi kullanabilirler. İlk kredi taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapacağınız Şekerbank ihtiyaç kredisi kampanyasında banka şubeleri haricinde resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu alınıyor.

Şekerbank üzerinden özellikle emekli maaşını taşınmak isteyen emeklilere banka 2.500 TL'ye kadar emekli promosyonu 10.000 TL'ye kadar nakit avans limiti ve kullanmak isterlerse de Şekerbank bonus özellikli bir kredi kartı müşterilere verecektir.