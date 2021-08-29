Burçların En Büyük Korkuları Nelerdir?

Koç burcu, Zodyak kuşağının ilk burcudur ve genellikle umursamaz ve aldırmaz bir görünüme sahiptir. Oysa koçların içten içe en çok korktuğu durum, çok sevdiği birinin kendilerinden kaçması ve uzaklaşması olacaktır. Özellikle koç burcu insanlarının yapmış olduğu bir şey sebebiyle sevilen biri onlardan uzaklaşıyorsa bu durum koçlar için korkunç bir hal alacaktır.

Güvenilir bir yardım kaynağı olarak tanınan boğa burçları, bilgi ve rehberlik konusunda da oldukça iyidir. Boğa burçlarına akıl danışılabilir ve güvenilebilir. Ancak boğa burçlarının da oldukça büyük korkuları vardır. Özellikle yapılan bir durumun ve harcanan bir emeğin karşılığının alınmaması boğa burçlarının korkulu rüyasıdır. Yaralayıcı bir durum olan yapılanın karşılığını alamamak, boğa burçların oldukça üzer çünkü boğa burçları ilişkilerinde istikrar talep eder.

İletişim sihirbazı olarak tanınan ikizler ise günlük hayatında yetenekli ve üretken insanlardır. İdealist ve mükemmeliyetçi olan ikizler yapılan her şeyin en iyisi olmasını ister fakat bu onların bir korkularından kaynaklanmaktadır ve bu da kusurluluktur. Kusursuz olmak için kişisel yaşamlarını ve yeteneklerini sürekli geliştirmek isteyen ikizler, içten içe her zaman daha iyi olmayı talep eder.

Duygusal yönleri ile tanınan yengeç burçları ise kibar, sevgi dolu ve tutkulu insanlardır. Bu durum da onları reddedilmeye karşı aşırı hassas yaparken bir dışlanma durumu yengeçlerde büyük yaralar açabilir.

Aslan burçları ise yeteneklerinin ve özverilerinin farkına varılmamasından büyük korku duyar. Gururlu olan Aslan burçları üzüntü ve korku gibi duyguları dışarı yansımakta iyi değildir fakat bu duygular ile mücadele etmektedir.

Hiçbir şeye hazırlıksız yakalanmayan ve oldukça dakik olan başak burçları düzensiz mekanlara tahammül edemez ve dağınık insanlarla bir arada bulunmak istemez. Bunun yanı sıra etraflarında yüksek sesle konuşan insanlar ile beraber olmak da istemeyen başak burçlarının büyük bir kaos korkusu vardır.