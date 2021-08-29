Biden, Başka Bir Kabil Havaalanı Saldırısının Muhtemel Olduğunu Söyledi

ABD tahliyeleri sürdürüyor, ancak yalnızca Afgan sivilleri taşıyan son İngiliz uçağı Cumartesi günü ayrıldı. Afganların tahliye uçuşlarına binmeye çalışırken Perşembe günü havaalanını hedef alan bir intihar bombacısı sonrasında yaklaşık 170 kişi öldü. Saldırıyı IS-K grubu üstlendi.

Misilleme olarak ABD, Cuma günü geç saatlerde doğu Afganistan'a bir insansız hava aracı saldırısı düzenleyerek, Horasan Eyaletindeki iki "yüksek profilli" IS-K üyesini - İslam Devleti (İD) grubunu öldürdü. İkisi bir planlayıcı ve bir kolaylaştırıcı olarak tanımlanır. Kabil havaalanı saldırısını planlamada doğrudan yer alıp almadıkları belli değil.

Biden Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu grev son değildi. Bu menfur saldırıya karışan herkesi yakalamaya ve ödemelerini sağlamaya devam edeceğiz." Dedi.

IS-K, Afganistan'daki tüm cihatçı militan grupların en aşırısı ve en şiddetlisi ve şu anda ülkenin çoğunu kontrol eden Taliban ile büyük farklılıkları var. Onları Amerikalılarla müzakere edilmiş bir barış anlaşması lehine savaş alanını terk etmekle suçluyor

Bir sözcü Reuters haber ajansına verdiği demeçte, Taliban'ın hava saldırısını kınadığını ve önce Amerikalıların onlara danışması gerektiğini söyledi.

ABD birlikleri havaalanından çekilmeye başladı - sayıları geçen hafta 5.800'den zirveye çıkarken şimdi 4.000'e düştü.

Beyaz Saray yetkilileri, önümüzdeki birkaç günün tahliyenin başlamasından bu yana en tehlikeli günler olacağını söylüyor Associated Press (AP) raporlarına göre, Taliban havaalanı çevresinde daha fazla kontrol noktası oluşturdu ve çoğu Afgan'ın geçişine izin vermiyor. Toplamda, 110.000'den fazla kişi - hem Afganlar hem de yabancı uyruklular - iki hafta önce hava taşımacılığının başlamasından bu yana Kabil havaalanından tahliye edildi.

Cumartesi günü, İtalya'nın Afganistan'dan son uçuşu Roma'ya geldi. İtalya, herhangi bir AB ülkesinin en yüksek sayısı olan Kabil'den yaklaşık 5.000 Afgan vatandaşını tahliye ettiğini söyledi. Fransa, 17 Ağustos'tan bu yana 2.800'den fazla uçakla uçtuğunu söylerken, Almanya yaklaşık 4.000 Afgan aldığını söyledi. Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Sir Nick Carter, herkesi kurtaramamanın "yürek parçalayıcı" olduğunu söyledi.

Hava yoluyla ayrılma olasılığı artık azalırken, birçok Afgan'ın şimdi doğuda Pakistan ile olan kara sınırı üzerinden ülkeden kaçmaya çalıştığı bildiriliyor. Güneydeki Spin Boldak kasabası yakınlarındaki sınır kapıları açık ve bazı insanlar geçiş yapıyor. Torkham'daki ana sınır kapılarından biri kapalı.