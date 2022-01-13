Bugün Meclis Duyurdu: Artık Borcu Olanlar Sıkıntı Yaşamayacak, Borçları Devlet Destekli Nakit Ödeyecek

Meclis onayından geçen son dakika kampanyası ile birlikte vatandaşların Banka borçlarına kamu bankaları devlet destekli olarak verdiği kredi ile kapatacak. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alacağınız ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte bankalar vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi onayı sunacak.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda ve diğer bankalardaki borçlarımızdan sıkıldıysanız ödemekte zorluk yaşayan kişiler Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın verdiği 50.000 TL 36 ay vadeli devlet destekli ve düşük faiz oranları ile kredi kampanyasına katılabilirler.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanmak isteyen kişiler en yakın banka şubelerine giderek borç kapatma kredisi kullanmak istediklerini söyleyebilir ve diğer bankadaki olan tüm borçlarını bu bankalara taşıyarak kredi kullanabilir. Devlet destekli olarak verilecek bu kredilerde vatandaşların Kredi notuna göre en düşük faiz oranları ile kredi imkanı sunulacak.

Kredi başvurusu yaptıktan sonra sizlere 36 ay vadeye kadar ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak kamu bankaları tarafından borç kapatma kredisi imkanı sunulacaktır. Verilecek olan borç kapatma kredilerinde bankalar güncel olan borçlarınız için sizlere Kredi imkanı sunmaktadır. Borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız hemen en yakın banka şubesine kimliğiniz ve gelir belgeniz ile birlikte giderek başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank Kendi resmi internet siteleri üzerinden kredi başvuru formu ekranı açıyor. Devletin vermiş olduğu destek ile birlikte Kredi kullanacak olan kişiler 50.000 TL'ye kadar borç kapatma kredileri kullanmaları durumunda bankalar hemen tüm bankadaki ihtiyaç kredisi ve kart borçlarınızı hesaplayarak sizlere o limitlerde kredi onayı sunacaktır. Konut kredisi ve taşıt kredisi gibi Banka borçlarını kapatmak istiyorsanız bireysel borç kapatma kredisi başvurusu yapamazsınız.

Özellikle emekli olan kişilerin emekli maaşlarını taşımak kaydıyla 50.000 TL üzerindeki borçları içinde Kredi kullanabileceğini söyleyebiliriz. Emekli vatandaşlar emekli maaşları kamu bankalarına taşıyarak ayrıca diğer emekli kampanyalarından da faydalanabilir. Detayları öğrenmek için en yakın banka şubesine giderek veya bankanın internet sitesine girerek işlem yapabilirsiniz.