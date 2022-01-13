Vakıfbank Düşük Faizli Nakit Verecek, En Düşük Limit Müdür Onayında 20.000 TL Olacak

Vakıfbank yapmış olduğu son kampanya ile birlikte Banka şube yetkisinde en düşük limitlerde 20 bin TL'ye kadar kredi onayı vereceğini açıkladı. Düşük faiz oranları ile verilecek olan bu kredileri katılmak isteyen vatandaşlar başvuru yaparak hemen Kredi sonucunu öğrenebilir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişilerin bireysel olarak başvuru yapabileceklerim bu Kredi kampanyasına katılmaları için başvuru yapması gerekiyor. Vakıfbank üzerinden yapılacak olan başvurular banka şubelerinden yapıldığı gibi ayrıca banka şubesine gitmeden internet üzerinden de yapılıyor.

Vakıfbank yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere sigortalı olarak çalışıyor olması ve emekli olması durumunda banka şubelerine giderek şube yetkisinin de onay olacağını söyleyebiliriz. Emekli olan vatandaşların özellikle emekli maaş müşterisi olması durumunda bankadan en düşük limitlerde 20.000 TL kredi notu düşük olsa bile onay alabilir.

Vakıfbank 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar 36 ay var 3 ay ertelemeli olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsan ilk taksit ödemesinde erteleme yapacağını Banka şube yetkilisi tarafından söylemesi gerekiyor.

Vakıfbank 20.000 TL'ye kadar kullandıracak ihtiyaç kredilerinde gelir belgesi istemezken 20.000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapılacak olan kişilerden gelir belgesi ile kredi vermek istiyor. Vakıfbank şubelerine giderken kimliğinizi ve gelir belgenizi yanınızda götürürseniz banka şubesi üzerinden 5 dakika içerisinde hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Vakıfbank hesabı olan kişiler ise internet bankacılığını kullanarak şubelere gitmeden 20.000 TL ile 100 bin TL arasında gelir belgesiz masrafsız online internet kredisi kullanabilir.

Ziraat Bankası kredi veriyor mu?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler aynı vakıfbank'ta yapılan kampanya gibi internet sitesinden veya bankanın şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda düşük faiz oranları ile alabilir.

Kamu Bankası olan Ziraat Bankası VakıfBank'ın yapmış olduğu aynı kampanya ile birlikte vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. Ziraat bankası'na Vakıfbank şubeleri üzerinden kampanya detayları hakkında bilgiler alabilir güncel faiz oranlarını öğrenmek için bankanın resmi internet sitesine girebilirsiniz. Yapılan bu kampanyalar bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası olarak vatandaşlara sunulmaktadır.