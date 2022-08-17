Bugün hesaplara yatacak! Nakit isteyenlere acil ödeme için 20.000 TL verilecek! Bu haberi duyan bankaya koşturuyor

Bankalar üzerinden nakit isteyen kişiler, 20000 TL kadar ödeme verecek olan banka yayınlandı. Nakit ihtiyacı olan kişiler, Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, bu banka üzerinden gelir belgesiz 20000 TL nakit kredi kullanabilmektedir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden 36 ay vadeye kadar işlemlerinizi gerçekleştirecek, kullanabileceğiniz bu kredi kampanyasından şartlara uygun olan vatandaşlar, aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanabilecek ve Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilecektir.

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu kampanya duyurusunda ve sosyal medya üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında başvurularını almaya başladı ve bugünden itibaren hesaplara yatırmaya başladı. Yapı Kredi Bankası üzerinden destek kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapabilmeleri için banka kredi puanı yüksek olması ve bankadan ihtiyaç kredisi kullanması için hesabı olması gerekmektedir. Banka üzerinden ayrıca, Yapı Kredi Bankası şubelerine gitmeden SMS ile başvuru yaparak da ne kadar onay aldığınızı görebileceğiniz bir kampanya mevcuttur.

BAŞVURU

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen kişilere 36 ay vadeye kadar işlemler yapılarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, başvuru yapmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak boşluk bırakın aylık gelir yazarak bu mesajı 4411 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularımızı gerçekleştirmiş olacaksınız. Cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz mesaj sonrasında kredi onayı alacak olan vatandaşların aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yapılmakta. yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi alacak olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlanacak ve ilk taksit ödemeleri 90 gün ertelemeli olacak.