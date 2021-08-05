Bugün Başlıyor, Akşam Saatlerinde Onay Verildi, Sadece Emeklilere 50.000 TL Nakit Ödemeleri Yankı Yaptı!

50.000 TL'ye kadar borcu olan veya ihtiyacı olan emeklilere müjde geldi. Uygun faizlerle kredi alabileceksiniz. Artık bankalar emekli olan kişilerden şart aramıyor. Detaylar resmi internet sitelerinde duyuruldu. İşte detaylar...

50.000 TL kredi isteyen emekliler kredi notu düşük olsa bile bu krediyi alabilmektedirler. Hatta bazı bankalarda bu verilen limit üzerinden de kredi başvurusu yapıldığını söyleyebiliriz. Yalnız emekli kredilerinde müşterilerin uyması gereken bir kural vardır. Kredi başvurusu yaptığınızda banka sizin emekli maaşınızı da o bankadan almanızı isteyecektir. Kredi başvurusu yapan emekli kişi maaş taşıması sonrasında hangi bankalardan kolay kredi alabilecek bunun hakkında sizlere bilgiler vereceğiz. Kredi notuna bankalar çok fazla bakmasa da kredi alacak olan kişilerin sicillerine bakacaklardır. Eğer icralık bir durumunuz varsa bu icralık borçlar için ödeme yapmış olmanız gerekmektedir. Açık takip olması durumunda kredi alamazsınız.

Ziraat Bankası 50.000 TL Emekli Kredisi Veriyor

Ziraat Bankası 50.000 TL emekli kredisi başvurusu yapmak için banka şubelerine gitmeniz ve emekli maaşınızı bu bankadan almanız gerekmektedir. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kamu bankası Ziraat Bankası size uygun faizlerle imkan verecektir. Ülkemizdeki en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında gösterilen Ziraat Bankası, emekliler için sürekli kampanyalar yapmaktadırlar. Emekli maaşınız Ziraat Bankası üzerindeyse hemen bir şubeye giderek kimliğinizle kredi kullanabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde 50.000 TL kullandığınızda borç kapatma kredisi olarak sizlere imkan verilmektedir.

Denizbank 50.000 TL Emekli Kredisi Başladı

Özel bankalar arasında olan Denizbank üzerinden de emekli kredisi başvurusu yapabilirsiniz. 50.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli verilen bu kredileri kullanmak istiyorsanız emekli maaşınızı Denizbank’a taşımanız veya bu bankadan maaş almanız şartı vardır. Kredi başvurusu yaptığınızda banka diğer bankalarda olan borçlarınız varsa bu borçları kapatmak isteyecektir. Kredi aldığınızda borç kapatma kredisi olarak da kredi kullanmanız mümkündür. Denizbank emekli kredisi başvurusu şubelerden yapılmaktadır. Kredi onayını genel müdürlük vereceği için banka 1-2 gün süre içinde size sonucu söyleyecektir.

Vakıfbank 50.000 TL Emekli Kredisi Son Dakika

Vakıfbank üzerinden 50.000 TL emekli kredisi başvurusu sadece şubeler üzerinden yapılmaktadır. Her bankada olduğu gibi bu bankada da maaş alma şartınız vardır. Banka şubesine gittiğinizde uygun faiz oranları ile 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda diğer banka borçlarınız varsa Vakıfbank kapatacaktır. Ayrıca bu bankadan 50.000 TL üzerinden de kredi alabilirsiniz. Kredi başvurusu ihtiyaç kredisi olarak verilmektedir ve bankadan maaş alan müşterilerin maaşının 22 katına kadar imkan sunulmaktadır.