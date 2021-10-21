3600 EK Gösterge Artışındaki Son Durum Nedir? Maaşlar Ne Kadar Olacak?

3600 Ek gösterge hakkında gelecek yeni haberler birçok vatandaş tarafından merak konusu olmuş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimat doğrultusunda 3600 ek gösterge zammının son durumu merak ediliyor. Gerçekleştirilecek olan çalışmalar ise bütün kamu personellerini kapsayacak şekilde genişletilecek.

Genişletilecek olan çalışmalar ile birlikte birçok kamu personeli için ayrıntılı bir şekilde çalışmaların yerine getirilmesi ön görülüyor. Hazırlanmış olan yasa taslağı ile birlikte yeni bir sistemin de devreye girecek olduğu savunuluyor. Gösterge densizliği de 3600 Ek gösterge çalışmaları ile birlikte giderilmesi açısından bir plan uygulanıyor. Böylelikle 3600 ek gösterge hakkındaki haberler ayrıntılı şekilde uygulanmaya başlandı.

3600 Ek Göstergeden Kimler Faydalanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki günlerde yaptığı açıklamada çalışmaların tamamlanma süresini 2022 olacağını işaret etmişti. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’e gerekli talimatların verilerek geçmişte verilen konuşmaların yerine getirilmesi için tarihin 2022 olduğunu belirtti.

Son dönemlerde sık şekilde konuşulmaya devam edilen 3600 ek gösterge hakkında kamu personelleri ve emekli maaşları ile emekliye ödenecek ikramiyelerin ne kadar tutarında olacağıdır. Memur maaşlarının hesaplanması sonrasında rakamların yükselmesi ile beraber maaşlarda da yükselme beklenmektedir.

Memurlarda Unvan ile Kıdemlere Ek Göstergede Bakılmaktaydı

Memurlardaki maaşlar ile beraber ikramiyelerdeki durum kıdem ile unvanlarına bakılarak ek göstergede değerlendirilmektedir. Bundan dolayı ek göstergesi 2200 konumunda bulunan kamu personeli için 3600 olan kamu personeli emekli aylığının yüzde 20 ile 25 arasında daha fazla olması gerekmektedir. Bu durum esas alınarak ikramiyelerinde artması gerekiyor.

Bundan dolayı şuanda çalışmaya engel olan problemler ise unvanlar arasında bulunan göstergedeki dengesizliktir. Bundan dolayı mesela şube müdürünün 2200 ek gösterge ile çalışması devam ederken emrinde bulunan kamu personeli 3600 ek göstergesi ile işlem görebilmektedir. Bundan dolayı da çalışmalar ile unvanlar arasında yaşanan ek göstergedeki dengesizliğin tamamen ortadan kaldırılması sağlanacaktır.

Polisler, öğretmenler, hemşireler ve din görevlileri ek gösterge ile birlikte sorunun ortadan kaldırılması üzerine çalışma yapılıyor. Aynı zamanda diğer personeller içinde daimi bir gelişme yaşanması bekleniyor.